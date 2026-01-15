Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Trị tiếp nhận máy bay vận tải C-119 để trưng bày ở di tích Tà Cơn

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Máy bay vận tải C-119 vừa được đưa về Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn (Quảng Trị). Hiện vật quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn trưng bày, góp phần tái hiện sinh động không gian chiến trường Khe Sanh lịch sử.

Ngày 15/1, ông Ngô Quốc Phong, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã chính thức tiếp nhận máy bay vận tải C-119 để bổ sung trưng bày ngoài trời tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn.

img-5694.jpg
Máy bay vận tải C-119 được tháo rời để vận chuyển.

Máy bay vận tải C-119 là hiện vật có kích thước lớn, mang giá trị lịch sử – quân sự đặc biệt, gắn liền với chiến tranh phá hoại và các chiến dịch quân sự của quân đội Mỹ trên đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, trong đó có Quảng Trị.

Theo ông Phong, chiếc C-119 được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ Đồng Nai ra Quảng Trị. Sau khi đưa về di tích, các đơn vị chức năng đang khẩn trương lắp ráp, hoàn thiện kết cấu, đồng thời phục chế lớp sơn theo nguyên mẫu ban đầu trước khi đặt lên bệ trưng bày cố định.

“Việc bổ sung máy bay C-119 không chỉ làm tăng số lượng hiện vật ngoài trời mà còn giúp không gian trưng bày tại sân bay Tà Cơn trở nên chân thực, sinh động hơn, nhất là với hệ thống hiện vật kỹ thuật quân sự quy mô lớn” - ông Phong cho biết.

Máy bay C-119 từng được Bộ Quốc phòng cấp cho tỉnh Quảng Trị từ năm 2016 để phục vụ công tác trưng bày, giáo dục truyền thống. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách hạn hẹp, việc vận chuyển hiện vật nhiều lần phải tạm hoãn.

Đến cuối năm 2024, UBND TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 4 tỉ đồng, tạo điều kiện để phục hồi, tháo rời và vận chuyển máy bay từ Đồng Nai về Di tích sân bay Tà Cơn.

Sân bay Tà Cơn từng là căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ trong giai đoạn 1966–1968, đồng thời là nơi ghi dấu nhiều chiến công quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

img-5695.jpg
Chiếc máy bay sẽ được nhanh chóng lắp ráp hoàn thiện, phục chế màu sơn nguyên bản để trưng bày.

Hiện nay, khu di tích đang trưng bày nhiều hiện vật quân sự giá trị như máy bay C-130, CH-47 Chinook, UH-1A, xe tăng M48, M41, M113, pháo 155mm cùng nhiều vỏ bom, đạn các loại.

Đáng chú ý, máy bay vận tải hạng nặng C-130 mang số hiệu 532 từng trực tiếp tham chiến tại Tà Cơn đã được bàn giao cho di tích từ năm 2012, trở thành một trong những hiện vật thu hút đông đảo du khách.

Việc tiếp nhận thêm máy bay C-119 được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm phong phú hệ thống trưng bày, tạo điểm nhấn mạnh mẽ, góp phần tái hiện rõ nét hơn không gian “sân bay quân sự” tại một trong những địa danh lịch sử quan trọng của Quảng Trị.

Hoàng Nam
#sân bay Tà Cơn #máy bay vận tải C-119 #Khe Sanh #hiện vật chiến tranh #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục