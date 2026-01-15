Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giá mực xà 'neo đỉnh'nhiều tháng, ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi đón Tết

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Suốt nhiều tháng qua, giá mực xà tại Quảng Ngãi duy trì mức cao 270.000 - 300.000 đồng/kg, cộng với đầu ra ổn định giúp ngư dân phấn khởi vươn khơi bám biển, tăng thu nhập và đón Tết Nguyên đán trong không khí rộn ràng.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Sơn và Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), từ sáng sớm tàu thuyền đã tấp nập cập bờ sửa máy, chuẩn bị nhiên liệu, nhu yếu phẩm tranh thủ những ngày biển êm để ra khơi. Sau quãng thời gian dài phải nằm bờ vì thời tiết bất lợi, các chuyến biển cuối năm mang theo nhiều kỳ vọng hơn, khi giá mực xà duy trì ở mức cao suốt nhiều tháng.

Tại thôn 2, xã Bình Sơn và xã Vạn Tường là những địa phương có hàng trăm tàu gắn bó với nghề câu mực xà truyền thống. Theo ngư dân, dù chưa bước vào chính vụ, sản lượng mực khai thác chưa cao, nhưng bù lại giá bán cao và đầu ra ổn định giúp hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt.

tp-c_8f174b85fd24727a2b35.jpg
Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi nạp nhiên liệu, nhu yếu phẩm chuẩn bị ra khơi.

Hiện giá mực xà dao động ở mức 270.000 đồng - 300.000 đồng/kg, mức giá kỷ lục này duy trì suốt hơn 5 tháng qua, khiến ngư dân hành nghề câu mực xà làm mực khô phấn khởi.

Anh Phạm Công Anh (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cho biết, giá mực xà đã tăng mạnh và giữ ổn định ở mức cao từ nhiều tháng nay.

“Có thời điểm mực xà chỉ khoảng 160.000–170.000 đồng/kg, nhưng từ giữa năm đến nay tăng liên tục. Giá cao, đầu ra ổn định nên bà con ai cũng phấn khởi, có thêm tiền chi tiêu dịp Tết”, anh Công Anh chia sẻ.

tp-c_42f721ad970c1852411d.jpg
tp-c_128b02f2b4533b0d6242-1.jpg
Ngư dân bốc mực xà bán cho thương lái.

Theo ông Nguyễn Văn Trực (trú thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường), bình quân mỗi tháng một lao động có thể khai thác gần 2 tạ mực xà. Với mức giá hiện tại, sau khi trừ chi phí, nhiều người thu lãi hàng chục triệu đồng, đủ để sửa sang nhà cửa, sắm Tết sớm.

Các cơ sở thu mua cũng hoạt động nhộn nhịp. Theo các thương lái, mực xà không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất sang Trung Quốc, Thái Lan, nên “đánh bắt đến đâu tiêu thụ hết đến đó”, không còn cảnh tồn kho như trước.

tp-c-907888193eb8b1e6e8a9.jpg
tp-c_c92ef44f42eecdb094ff-8914.jpg
Tàu câu mực xà của ngư dân Quảng Ngãi ở ngoài biển.

Giá mực khô “neo cao” suốt nhiều tháng đã mang lại niềm vui, sự phấn chấn cho ngư dân vùng biển Quảng Ngãi. Những chuyến tàu cuối năm không chỉ chở theo mẻ mực đầy, mà còn chở theo hy vọng về một cái Tết ấm no và một năm mới khởi sắc.

Nguyễn Ngọc
#Giá mực xà cao suốt nhiều tháng #Ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi đón Tết #Thương hiệu câu mực truyền thống #Thị trường xuất khẩu hải sản #Ảnh hưởng của thời tiết đến khai thác hải sản #Nhu cầu tiêu thụ nội địa và quốc tế #Thu nhập và đời sống ngư dân #Chuyến biển cuối năm và hy vọng Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục