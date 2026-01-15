Giá mực xà 'neo đỉnh'nhiều tháng, ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi đón Tết

TPO - Suốt nhiều tháng qua, giá mực xà tại Quảng Ngãi duy trì mức cao 270.000 - 300.000 đồng/kg, cộng với đầu ra ổn định giúp ngư dân phấn khởi vươn khơi bám biển, tăng thu nhập và đón Tết Nguyên đán trong không khí rộn ràng.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Sơn và Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), từ sáng sớm tàu thuyền đã tấp nập cập bờ sửa máy, chuẩn bị nhiên liệu, nhu yếu phẩm tranh thủ những ngày biển êm để ra khơi. Sau quãng thời gian dài phải nằm bờ vì thời tiết bất lợi, các chuyến biển cuối năm mang theo nhiều kỳ vọng hơn, khi giá mực xà duy trì ở mức cao suốt nhiều tháng.

Tại thôn 2, xã Bình Sơn và xã Vạn Tường là những địa phương có hàng trăm tàu gắn bó với nghề câu mực xà truyền thống. Theo ngư dân, dù chưa bước vào chính vụ, sản lượng mực khai thác chưa cao, nhưng bù lại giá bán cao và đầu ra ổn định giúp hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt.

Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi nạp nhiên liệu, nhu yếu phẩm chuẩn bị ra khơi.

Hiện giá mực xà dao động ở mức 270.000 đồng - 300.000 đồng/kg, mức giá kỷ lục này duy trì suốt hơn 5 tháng qua, khiến ngư dân hành nghề câu mực xà làm mực khô phấn khởi.

Anh Phạm Công Anh (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cho biết, giá mực xà đã tăng mạnh và giữ ổn định ở mức cao từ nhiều tháng nay.

“Có thời điểm mực xà chỉ khoảng 160.000–170.000 đồng/kg, nhưng từ giữa năm đến nay tăng liên tục. Giá cao, đầu ra ổn định nên bà con ai cũng phấn khởi, có thêm tiền chi tiêu dịp Tết”, anh Công Anh chia sẻ.

Ngư dân bốc mực xà bán cho thương lái.

Theo ông Nguyễn Văn Trực (trú thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường), bình quân mỗi tháng một lao động có thể khai thác gần 2 tạ mực xà. Với mức giá hiện tại, sau khi trừ chi phí, nhiều người thu lãi hàng chục triệu đồng, đủ để sửa sang nhà cửa, sắm Tết sớm.

Các cơ sở thu mua cũng hoạt động nhộn nhịp. Theo các thương lái, mực xà không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất sang Trung Quốc, Thái Lan, nên “đánh bắt đến đâu tiêu thụ hết đến đó”, không còn cảnh tồn kho như trước.

Tàu câu mực xà của ngư dân Quảng Ngãi ở ngoài biển.

Giá mực khô “neo cao” suốt nhiều tháng đã mang lại niềm vui, sự phấn chấn cho ngư dân vùng biển Quảng Ngãi. Những chuyến tàu cuối năm không chỉ chở theo mẻ mực đầy, mà còn chở theo hy vọng về một cái Tết ấm no và một năm mới khởi sắc.