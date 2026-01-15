TPHCM tổng rà soát nhà ở, xử lý kiên quyết ‘chuồng cọp’

TPO - Chiều 15/1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã thông tin hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm xử lý tình trạng nhà ở xây kín, bịt lối thoát nạn – nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, trong năm 2025, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 157 vụ cháy nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm 15 người tử vong. Một trong những yếu tố làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ cháy là tình trạng người dân tự ý che chắn, bịt kín ban công, lối thoát hiểm bằng “chuồng cọp”, bảng quảng cáo, khung sắt cố định khiến nhà ở trở thành không gian kín hoàn toàn.

“Khi xảy ra cháy, khí độc và nhiệt lượng không thoát ra được, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, làm người bên trong mất khả năng hô hấp và không còn đường thoát. Trong khi đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận và cứu người”, Thượng tá Phương cho hay.

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng làm 4 người tử vong tại căn nhà số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM xảy ra ngày 10/12/2025, lãnh đạo PC07 cho biết vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo đúng quy định pháp luật. Khi có kết luận chính thức, Công an TP.HCM sẽ thông tin kịp thời đến báo chí và người dân.

Căn nhà được sử dụng làm quán ăn thiết kế theo kiểu "chuồng cọp" chỉ có 1 lối thoát khi hỏa hoạn xảy ra đã khiến 4 người tử vong

Trước thực trạng nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, Công an TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, thành phố tập trung triển khai bốn giải pháp cấp bách, gồm: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có thể qua ban công sang nhà bên cạnh hoặc sang khu vực an toàn; ngăn cháy, cách ly khu vực để xe và khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với không gian sinh hoạt; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp; hạn chế tối đa nguồn nhiệt, nguồn lửa phát sinh trong nhà ở.

Công an TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành Công văn số 4431 ngày 10/12/2025 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn địa bàn thành phố, tập trung vào đối tượng nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện kế hoạch này, Công an TP.HCM đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp xã tổ chức tổng rà soát, khảo sát thực tế từng khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai và tháo dỡ các bảng quảng cáo ngoài trời che chắn mặt tiền nhà.

“Lực lượng chức năng đã làm việc xuyên cả ngày nghỉ, trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Song song đó, các tổ công tác còn mang theo dụng cụ, phương tiện để hỗ trợ người dân tháo dỡ khung sắt, mở lối thoát nạn và khắc phục các vi phạm về lấn chiếm không gian chung”, Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo

Sau thời gian triển khai, lực lượng chức năng đã kiểm tra 8.386 lượt nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát hiện và xử lý 64 trường hợp vi phạm. Đến nay, đã có 1.215 nhà ở kết hợp kinh doanh tự tháo dỡ khung sắt, mở lối thoát nạn thứ hai; gần 1.000 cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, tuyên truyền cho 18.220 lượt hộ dân thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo lãnh đạo PC07, kế hoạch này sẽ được triển khai đến ngày 30/6/2026. Sau đó, Công an TP.HCM sẽ tổ chức sơ kết chuyên đề, đồng thời tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, mô hình “nhà tôi an toàn” với đầy đủ lối thoát nạn thứ hai và thiết bị báo cháy.

“Quan trọng nhất là hình thành thói quen chủ động phòng ngừa, để mỗi gia đình có khả năng tự bảo vệ mình và người thân khi sự cố xảy ra”, Thượng tá Trần Xuân Phương nhấn mạnh, đồng thời cho biết thời gian tới Công an TP.HCM sẽ phối hợp Văn phòng UBND TP.HCM thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của sở, ban ngành và chính quyền cơ sở trong việc thực hiện kế hoạch này.