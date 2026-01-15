Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giới thiệu Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 15/1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.

hoi-nghi-lay-y-kien-bng-3.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mofa

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe thông báo về chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội cũng như tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá Bộ trưởng Lê Hoài Trung là người có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, luật pháp, khả năng lãnh đạo, điều hành và những đóng góp, nỗ lực trong công tác, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước trong thời gian qua.

Cử tri tin tưởng và thống nhất cao giới thiệu ông Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời kỳ vọng ông sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

hoi-nghi-lay-y-kien-bng-1.jpg
Hội nghị nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Mofa

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bình Giang
#Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung #Đại biểu Quốc hội #Quốc hội khóa XVI

Xem thêm

Cùng chuyên mục