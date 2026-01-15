Giới thiệu Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 15/1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mofa

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe thông báo về chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội cũng như tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá Bộ trưởng Lê Hoài Trung là người có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, luật pháp, khả năng lãnh đạo, điều hành và những đóng góp, nỗ lực trong công tác, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước trong thời gian qua.

Cử tri tin tưởng và thống nhất cao giới thiệu ông Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời kỳ vọng ông sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Hội nghị nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Mofa

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.