Tin mới vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc qua Thanh Hóa làm 4 người chết

TPO - Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 làm 4 người chết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích với các lái xe liên quan và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Thông tin trên được đại tá Trần Thái Quang Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 chiều 15/1.

"Các lái xe đã được kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy, chất kích thích khác và không phát hiện vi phạm. Công an tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do lỗi không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, không làm chủ tốc độ gây tai nạn nghiêm trọng", đại tá Hoàng cho hay.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ tai nạn trên cao tốc qua địa bàn làm 4 người chết.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 14/1, ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS 38C-229.xx, P.V.Tr (SN 1986, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở 9 người chạy trên cao tốc Bắc - Nam hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đến đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xe va chạm với xe tải mang BKS 35A-463.xx do B.V.H (SN 1990, ở thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) cầm lái, đang dừng, đỗ phía trước.

Sau cú va chạm, ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển.

Tiếp đó, một ô tô đầu kéo khác mang BKS 36C-111.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx, do T.K.H (SN 1989, ở thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển, tiếp tục đâm vào phía sau thùng xe tải và một phần hông trước bên phải của ô tô khách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe khách bị thương nhẹ, 4 người trên xe khách tử vong và 5 người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: P.V.N. (SN 1966), V.Đ.A.Q. (SN 2008), H.B.A. (SN 1976) và T.V.Q. (SN 1962).

Các nạn nhân bị thương, gồm: Đ.V.H. (SN 1962) bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân; Đ.V.N. (SN 1957) gãy 1/3 xương gò má trái, có vết thương ở bàn chân; T.V.A. (SN 1968) gãy xương cẳng tay phải; T. K.L. (SN 1970) gãy xương hàm trên; Đ.V.H. (SN 1972) bị chấn thương phần mềm vùng hàm dưới. Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

4 nạn nhân tử vong là anh em, họ hàng ở Hà Tĩnh.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc cho biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là anh em, họ hàng. Chuyến xe xuất phát từ Hà Tĩnh vào khoảng 2h sáng cùng ngày, di chuyển ra tỉnh Thái Bình (cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) để đại diện đi thăm nhà trai, chuẩn bị kết hôn cho người thân thì xảy ra tai nạn.

Ngành chức năng ban đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do P.V.Tr điều khiển ô tô khách và T.K.H điều khiển ô tô đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ việc xe tải BKS 35A-463.xx do B.V.H dừng, đỗ trên cao tốc là do đoạn đường phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý.