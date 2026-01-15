Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định chuyển giao 309 cơ sở nhà, đất công dôi dư trên địa bàn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác, xử lý, nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Theo quyết định, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được giao quản lý, khai thác, xử lý 90 cơ sở nhà, đất dôi dư; UBND các xã, phường tiếp nhận quản lý, khai thác, xử lý 219 cơ sở nhà, đất, tránh thất thoát, lãng phí.

Cà Mau chuyển giao 309 cơ sở nhà, đất dôi dư để khai thác hiệu quả tài sản công.

Trong số 309 nhà, đất công kể trên, có 147 cơ sở được tỉnh Cà Mau giao xã, phường chuyển đổi công năng sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Trong đó, nhà đất Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp đề xuất điều chuyển cho Trường tiểu học Kim Đồng mở rộng diện tích để đạt trường chuẩn Quốc gia; trụ sở Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũ đề xuất điều chuyển cho Trường Tiểu học Lê Thị Riêng mở rộng diện tích…

Một số cơ sở nhà, đất như trụ sở UBND phường 2, 8 (TP. Bạc Liêu cũ); Phòng Nội vụ TP. Bạc Liêu cũ; Hội Chữ Thập đỏ TP. Bạc Liêu cũ; Trung tâm Dịch vũ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố… được đề xuất làm Trung tâm văn hoá, trụ sở khóm.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tham mưu tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để quản lý, bảo vệ, bảo quản tài sản công trong thời gian chờ khai thác, xử lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và báo cáo kê khai tài sản, hoàn tất thủ tục pháp lý đúng quy định pháp luật hiện hành.

