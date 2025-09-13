Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng đặt mục tiêu GRDP bình quân 8.500 USD/người

Thanh Hiền
TPO - Trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố này đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP.

Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ; 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP.


Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên. Ảnh: Thanh Hiền.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng - chia sẻ, việc đặt chỉ tiêu tăng trưởng của kinh tế tư nhân dựa trên cơ sở tăng trưởng, đóng góp của khu vực này trong giai đoạn 2021 - 2025 và khả năng của thành phố trong những năm tới.

“Theo tinh thần của Nghị quyết 68 hỗ trợ tối đa cho kinh tế tư nhân, thành phố cũng đã chỉ đạo, triển khai hỗ trợ để kinh tế tư nhân phát triển. Đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ kinh tế tư nhân theo từng năm”, bà Hương nói.

Thành ủy Đà Nẵng thông tin, để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Đà Nẵng sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, công nghệ, thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ, kinh tế hợp tác hộ kinh doanh...

Bên cạnh đó đề xuất cơ chế khuyến khích, thu hút các dự án, nhà đầu tư PPP, BOT, BT, nhất là nhà đầu tư chiến lược tại Khu Thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu kinh tế mở Chu Lai...; nhà đầu tư tiềm lực, doanh nghiệp “đầu đàn”, dẫn dắt về khoa học, công nghệ...

Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030 sẽ theo định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển. Phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; quản trị, điều hành thông minh. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố Đà Nẵng đạt 6,82%/năm, tỉnh Quảng Nam đạt 4,6%/năm, tính chung hai địa phương đạt 5,8%/năm.

Thanh Hiền
