Xã hội

Google News

Hà Nội cấm xe tải trên 2 tấn vào nội đô ban ngày: Doanh nghiệp vận tải lo đội chi phí

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ 15/1, Hà Nội áp dụng quy định cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày nhằm giảm ùn tắc giao thông. Việc này khiến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải bị đảo lộn, nhiều ý kiến lo lắng giá cả hàng hóa sẽ tăng thêm vì gánh thêm chi phí.

untitled.png
Hình ảnh quen thuộc của Hà Nội vào giờ cao điểm.

Ông Hứa Tiến Dũng (doanh nghiệp kinh doanh điện máy) cho biết, Hà Nội áp dụng quy định cấm xe tải từ 2 tấn trở lên hoạt động trong nội đô vào ban ngày khiến doanh nghiệp của ông phải điều chỉnh lại toàn bộ hoạt động. Theo ông Dũng, quy định mới cấm xe 2 tấn bao gồm tải trọng cả xe và hàng nên toàn bộ các xe tải của doanh nghiệp đều không đảm bảo. Ngay cả dòng xe tải 1,5 tấn nhỏ nhất của doanh nghiệp khi có thêm hàng vào thì tải trọng thực tế đã vượt quá 3 tấn.

Để duy trì hoạt động chuyển hàng hóa vào các khu vực hạn chế hoặc giao hàng cho các siêu thị điện máy trong giờ hành chính, nhiều đơn vị chuyên vận chuyển đã phải chuyển đổi sang các dòng xe khác phù hợp. Ví dụ như sử dụng xe 9 chỗ như dòng Ford Transit, sau đó hoán cải còn 2-3 chỗ ngồi, còn lại để chở hàng. "Tuy nhiên, việc này không được hiệu quả do khối lượng vận chuyển thấp, bên cạnh đó phát sinh nhiều chi phí cho doanh nghiệp vận tải. Do đó chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xem xét tăng giới hạn tải cho các dòng xe tải nhỏ, bởi thực tế loại phương tiện này không ảnh hưởng quá lớn đến giao thông", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ông Trần Văn Khánh, điều hành công ty vận tải T.M (chuyên cung cấp dịch vụ vận tải về đồ uống) cho biết, khoảng 5 năm trước, Hà Nội cho phép xe vận tải 2,4 tấn được hoạt động trong phố, thời điểm đó các doanh nghiệp đầu tư mạnh cho dòng xe này. Đến thời điểm này, chính sách thay đổi nên toàn bộ xe 2,4 tấn không thể chạy được nữa. Nếu chuyển đổi sang dòng xe nhỏ hơn như minivan thì khối lượng vận chuyển hạn chế, không đáp ứng nổi cho chi phí thuê lái xe chứ chưa nói đến các chi phí khác.

Về phía đối tác là các siêu thị, cửa hàng tiện ích, đại lý nhập hàng, ông Khánh cho biết, thông thường họ nhập hàng khoảng 6-7h sáng, rất ít nơi sẵn sàng chuyển thời gian sang buổi đêm nhập hàng. Nếu làm vậy tăng chi phí nhân sự, ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chuỗi cung ứng.

image-2.jpg
Hà Nội chính thức áp dụng quy định cấm xe tải có tổng trọng tải từ 2 tấn trở lên hoạt động trong khu vực nội đô vào ban ngày từ 15/1.

Cùng kinh doanh vận tải các mặt hàng nước uống, giải khát, chủ doanh nghiệp vận tải V.N cho biết: Quy định mới của UBND TP Hà Nội gây "tê liệt" hệ thống vận tải, đặc biệt với những doanh nghiệp chuyên chở mặt hàng nước uống, đồ thiết yếu như công ty V.N. "Các doanh nghiệp không thể hoạt động nếu không có giấy phép vào phố cấm. Bởi các điểm nhận hàng không thể chờ sau 21h đến 6h sáng hôm sau để nhập hàng", vị này chia sẻ. Hiện đơn vị đã nộp hồ sơ xin giấy phép vào phố cấm cho cơ quan chức năng, tuy nhiên đã 3 ngày chưa nhận được thông tin phản hồi.

Đại diện chuỗi siêu thị BRG Mart cho biết thêm, sau khi UBND TP Hà Nội ban hành quy định về cấm xe tải trên 2 tấn vào nội đô ban ngày, đơn vị đã chủ động điều chỉnh lịch nhập hàng sau 21h và trước 6h sáng. Cụ thể, lịch nhập hàng sáng từ 4-5h sáng, buổi tối từ 21-22h. Lượng nhân viên chia ca của các siêu thị vẫn đảm bảo như cũ, thay vì kiểm soát hàng hóa, đóng cửa nay thêm nhiệm vụ nhận hàng nên không ảnh hưởng đến công việc. Đối với câu hỏi có ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa hay không, đại diện chuỗi siêu thị cho biết do quy định mới chính thức có hiệu lực nên cần có thời gian để tổng hợp và phản hồi.

Chuyên gia giao thông Nguyễn Huy Thịnh nhận định, quy định của TP Hà Nội vì mục tiêu giảm ùn tắc, môi trường là cần thiết. Tuy nhiên vị này cũng cho rằng ảnh hưởng đến doanh nghiệp là không nhỏ, nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là với các mặt hàng thiết yếu. Ông Thịnh cho rằng: Bên cạnh quy định chung, Hà Nội nên có danh mục hàng hóa ưu tiên để đạt "mục tiêu kép", giảm ùn tắc giao thông đồng thời vẫn đảm bảo chuỗi hàng hóa lưu thông thông suốt.

Từ ngày 15/1/2026, Hà Nội chính thức áp dụng quy định cấm xe tải có tổng trọng tải từ 2 tấn trở lên hoạt động trong khu vực nội đô vào ban ngày. Quy định này được ban hành tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, thay thế Quyết định 06/2013, nhằm giảm ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn trong các khung giờ cao điểm.

Theo quyết định, phạm vi nội đô được mở rộng đến đường Vành đai 3,5 (trước đây là Vành đai 3). Thời gian cao điểm được xác định từ 6h–9h và 16h–19h30 hằng ngày. Xe tải từ 2 tấn trở lên chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Trần Hoàng
