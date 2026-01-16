Đi làm xa sau sáp nhập, hơn 1.000 cán bộ Bắc Ninh được nhận tiền hỗ trợ

TPO - Hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bắc Ninh đã nhận tiền hỗ trợ chi phí di chuyển và lưu trú sau sắp xếp đơn vị hành chính. Khoản hỗ trợ này góp phần “đỡ gánh” họ phần chi phí xăng xe, tiền ăn trưa, để cán bộ yên tâm bám việc.

Những ngày cuối năm, niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Đào Phương Hoa (31 tuổi, phường Kinh Bắc), cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Chị vừa nhận đủ 18 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí di chuyển và lưu trú trong 6 tháng do ảnh hưởng bởi sắp xếp đơn vị hành chính. Với chị Hoa, đây không chỉ là khoản tiền, mà là sự sẻ chia đúng lúc khi quãng đường đến cơ quan tăng lên hơn 20 km so với trước.

“Trước đây, từ nhà tôi đi bộ vài phút là đến nơi làm việc. Trưa còn có thể về nhà ăn cơm. Giờ thì khác hẳn, mỗi ngày phải đi sớm, về muộn, trưa ăn ngoài”, chị Hoa chia sẻ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập tỉnh, cả chị và chồng (hiện công tác tại Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh) đều phải đi làm xa hơn hàng chục km. Con nhỏ mới học lớp 1, việc đưa đón chủ yếu trông cậy vào ông bà nội ngoại.

Chị Đào Phương Hoa, cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thời gian đầu, gia đình chị Hoa gặp không ít xáo trộn. Vừa lo toan công việc, vừa sắp xếp sinh hoạt gia đình, lại phải di chuyển quãng đường dài mỗi ngày. “Có hôm tôi đón được con, có hôm phải nhờ ông bà. Cả đi và về mất hơn 1 tiếng nếu đường thuận lợi”, chị Hoa kể. Tính toán sơ bộ, mỗi tháng chị chi hơn 2,5 triệu đồng tiền xăng xe, chưa kể tiền ăn trưa. Trong khi đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ hơn 12 triệu đồng/tháng.

“Khoản hỗ trợ đi lại và lưu trú của tỉnh Bắc Ninh thực sự rất thiết thực. Tôi và chồng đều vừa nhận 18 triệu đồng cho 6 tháng, tính ra vừa đủ tiền xăng xe đi làm. Nhờ vậy, chúng tôi yên tâm hơn để tập trung cho công việc”, chị Hoa nói.

Không riêng chị Hoa, nhiều cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh cũng chung hoàn cảnh. Chị Hoàng Thị Huyền Trang (37 tuổi), công tác tại đây đã 4 năm, cho biết sau sắp xếp tỉnh, quãng đường từ nhà đến cơ quan của chị tăng thêm hơn 20 km. Chồng làm bên ngoài, con nhỏ phải nhờ ông bà đưa đón mỗi ngày.

“Có khoản hỗ trợ, tôi đỡ áp lực tài chính hơn, nhất là trong giai đoạn đầu còn nhiều bỡ ngỡ”, chị Trang chia sẻ. Theo thống kê, riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh có 21 cán bộ, viên chức được nhận hỗ trợ đi lại và tiền ăn.

Chị Phạm Thị Hương, cán bộ Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh.

Tại Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, niềm vui cũng lan tỏa khi 4 cán bộ được thụ hưởng tiền hỗ trợ này. Chị Phạm Thị Hương (46 tuổi, phường Quế Võ) cho biết, sau sắp xếp tỉnh, quãng đường từ nhà đến cơ quan của chị tăng từ khoảng 10 km lên gần 30 km. Mức lương 5 triệu đồng/tháng khiến chi phí đi lại trở thành nỗi lo thường trực, nhất là khi gia đình có 3 con nhỏ.

“Nếu không có tiền hỗ trợ, mỗi tháng tôi phải dành gần 3 triệu đồng từ tiền lương cho xăng xe và ăn trưa, chỉ còn lại khoảng 2 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt. Vì vậy, khoản hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng rất có ý nghĩa, giúp tôi ổn định cuộc sống hơn”, chị Hương nói và cho biết đã nhận đủ 18 triệu đồng tiền hỗ trợ trong 6 tháng.

Ở khoảng cách xa hơn, anh Nguyễn Xuân Chiến, chuyên viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, cho biết sau sắp xếp tỉnh, mỗi ngày anh phải di chuyển quãng đường khoảng 45 km để đến nơi làm việc, xa hơn trước đây hơn 20 km. Với mức lương gần 7 triệu đồng/tháng, chi phí xăng xe đi lại đã ngốn khoảng 3 triệu đồng, chưa kể tiền ăn trưa.

Khoản tiền hỗ trợ di chuyển và lưu trú giúp cán bộ tỉnh Bắc Ninh yên tâm công tác.

“Trước đây, chi phí đi lại chưa phải là vấn đề lớn. Nhưng từ khi đi làm xa, khoản tiền này chiếm gần một nửa tiền lương. Số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng giúp tôi yên tâm công tác, không còn quá lo lắng về chi tiêu”, anh Chiến chia sẻ.

Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, đến tháng 12/2025, toàn tỉnh Bắc Ninh đã chi hỗ trợ tiền di chuyển và lưu trú cho 1.130 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi sắp xếp đơn vị hành chính, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Những con số đó không chỉ phản ánh quy mô chính sách, mà còn cho thấy sự quan tâm cụ thể, thiết thực của tỉnh Bắc Ninh đối với công chức, viên chức và người lao động. Khoản hỗ trợ góp phần “đỡ gánh” chi phí xăng xe, bữa trưa, để cán bộ yên tâm bám việc.