Hà Nội: Mỗi cán bộ công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng

TPO - Theo nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, thành phố sẽ tăng mức xử phạt từ 1,2- 2 lần so với hiện tại đối với 69 hành vi vi phạm PCCC. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng quyết định hỗ trợ công an xã gần 5 triệu đồng/người/tháng.

Tại kỳ họp thứ 28 được tổ chức sáng 27/11, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội

Theo đó, thành phố hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Công an cấp xã thuộc Công an thành phố 4.960.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết này đồng thời thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND (quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an Hà Nội) thì chỉ được hưởng 1 mức hỗ trợ cao nhất.

Trước đó, trình bày Tờ trình, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trên địa bàn thành phố có 11.164 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã được bố trí tại 126 xã, phường.

Công an cấp xã là lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn cơ sở, nắm rõ về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, các đối tượng nổi lên ở địa bàn về chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy... nên áp lực công việc rất nặng nề. Theo khảo sát, thời gian làm việc bình quân trong 11 tuần của 1 cán bộ Công an cấp xã là là 127 giờ, trung bình là 18 giờ/ngày (tính cả thứ 7 và chủ nhật), vượt quá thời gian quy định của Bộ luật Lao động.

Hiện trường một vụ cháy tại Hà Nội

Với khối lượng công việc lớn, tính chất công việc khó khăn, vất vả nên cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cấp xã xin thôi phục vụ trước hạn tuổi chiếm tỉ lệ khá cao. Thống kê từ năm 2020 đến năm 2024 có 225 đồng chí thuộc Công an cấp xã xin thôi phục vụ trước hạn tuổi. Chỉ tính riêng trong năm 2025, do sắp xếp tổ chức bộ máy, đã có 208 đồng chí thuộc Công an cấp xã xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, xuất ngũ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn Hà Nội.

Theo nghị quyết, có 69 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC có mức phạt cao hơn từ 1,2 - 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP trên địa bàn thành phố, nhưng không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức tiền phạt của tổ chức gấp 2 lần mức tiền phạt đối với cá nhân.