Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Trước đó, UBND TP Hà Nội nhận được báo cáo số 488 ngày 4/7/2025 của Công an TP Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 6 xã, phường trên địa bàn thành phố. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đồng ý với đề xuất của Công an TP.

Theo đó, lãnh đạo TP Hà Nội giao UBND các phường, xã: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn theo nội dung báo chí phản ánh và kết quả kiểm tra, báo cáo, đề xuất của Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội được giao tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và UBND các phường, xã tiến hành điều tra cơ bản, nắm tình hình về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, vào ngày 9/7, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 3966/UBND-ĐT về việc thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Qua đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

UBND TP Hà Nội cũng giao Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp xã quản lý trật tự xây dựng và chỉ đạo Công an cấp xã có trách nhiệm nắm tình hình, phản ánh và báo cáo vi phạm trật tự xây dựng; đảm bảo an ninh trật tự khi cưỡng chế; điều tra, xử lý vi phạm theo quy định Luật Tố tụng hình sự...

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại phường Định Công, tình trạng lợi dụng sắp xếp để xây dựng không phép diễn ra tại một số địa bàn trên đường Lê Trọng Tấn, quanh hồ Định Công...

Ngay từ 2/7 đến nay, UBND phường Định Công đã chỉ đạo lực lượng chức năng ra quân tháo dỡ, xử lý các công trình vi phạm tại các khu vực xác định có vi phạm.

Theo báo cáo của UBND phường Định Công, những vi phạm trên phần lớn là tồn tại cũ từ trước ngày 1/7/2025. Đây là thời điểm Hà Nội thực hiện sáp nhập địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lợi dụng giai đoạn chuyển giao, một số đối tượng đã cố tình san lấp ao hồ, xây dựng trái phép, khiến tình trạng vi phạm trở nên phức tạp hơn.

Đến ngày 10/7, UBND phường Định Công đã cưỡng chế, tháo dỡ hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu là các công trình dựng bằng tôn, bên trong xây dựng "chui" tường, nhà bê tông cốt thép.