Hà Nội: Hoàn thành cưỡng chế thông đường BT hơn 6.000 tỷ đồng

TPO - UBND huyện Phú Xuyên đã hoàn thành cưỡng chế công trình nhà xưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công đoạn tuyến cuối cùng Dự án đường trục phát triển phía Nam thành phố Hà Nội - dự án chậm suốt 16 năm qua.

Ngày 15/5, các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện Phú Xuyên tổ chức cưỡng chế một số công trình nhà xưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công đoạn tuyến cuối cùng Dự án đường trục phát triển phía Nam thành phố Hà Nội.

Sáng 15/5, Chủ tịch UBND xã Châu Can (huyện Phú Xuyên) - ông Nguyễn Văn Hoằng công bố quyết định cưỡng chế công trình. Sau đó, hơn 100 nhân lực cùng máy móc đã thực hiện tháo dỡ các hạng mục đúng quy định pháp luật.

Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế đã có 6 hộ dân tự nguyện tháo dỡ xong nhà xưởng, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 3 hộ: Bà Dương Thị Huệ, ông Đào Văn Phiên và ông Nguyễn Thành Trung chưa chấp hành, buộc huyện phải tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Như vậy sau hơn 16 năm, tính từ ngày khởi công dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội (trước là đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây) mới hoàn thành xong công tác GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cùng nhà thầu tiến hành thi công nốt đoạn tuyến cuối cùng để sớm thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường.

Với chiều dài toàn tuyến hơn 41km, nối từ Hà Đông đi qua các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và kết nối với Quốc lộ 1A đoạn dưới Cầu Giẽ tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, dự án đường trục phía Nam được định hướng trở thành trục phát triển kinh tế - xã hội khi đi qua nhiều khu công nghiệp, khu hành chính, văn hóa phía Nam thành phố Hà Nội.

Dự án có tổng kinh phí xây dựng hơn 6.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Nguồn kinh phí đầu tư được đối ứng bằng tiền sử dụng đất của 3 dự án: Khu đô thị Thanh Hà A (195,5ha), Khu đô thị Thanh Hà B (193,22ha), Khu đô thị Mỹ Hưng (182ha).

Đến cuối tháng 4/2025, sau hơn 16 năm triển khai, dự án đã hoàn thiện được hơn 30km, đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và cơ bản đoạn tuyến khu vực qua huyện Phú Xuyên. Phần còn lại thuộc đoạn cuối tuyến đi qua địa bàn xã Châu Can của huyện Phú Xuyên giáp ranh với QL1A thi công ì ạch vì còn phải chờ GPMB 9 hộ gia đình có công trình nhà xưởng, tài sản trên đất công do UBND huyện Phú Xuyên và UBND xã Châu Can quản lý.