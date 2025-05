Cưỡng chế đất 9 hộ gia đình để 'thông' đường BT hơn 6.000 tỷ đồng

TPO - Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam Hà Nội dài 41km nối từ Hà Đông đi qua các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và kết nối với Quốc lộ 1A bị chậm suốt 16 năm qua. Hiện dự án vẫn dang dở do vướng mặt bằng của 9 hộ gia đình trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Tháng 4/2008, Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam Hà Nội (tên cũ là Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây) được khởi công xây dựng.

Với chiều dài toàn tuyến hơn 41km, nối từ Hà Đông đi qua các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và kết nối với Quốc lộ 1A đoạn dưới Cầu Giẽ tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, dự án đường trục phía Nam được định hướng trở thành trục phát triển kinh tế - xã hội khi đi qua nhiều khu công nghiệp, khu hành chính, văn hóa phía Nam thành phố.

Dự án có tổng kinh phí xây dựng hơn 6.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Nguồn kinh phí đầu tư được đối ứng bằng tiền sử dụng đất của 3 dự án: Khu đô thị Thanh Hà A (195,5ha), Khu đô thị Thanh Hà B (193,22ha), Khu đô thị Mỹ Hưng (182ha).

Đến cuối tháng 4/2025, sau hơn 16 năm triển khai, dự án đã hoàn thiện được hơn 30km, đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và cơ bản đoạn tuyến khu vực qua huyện Phú Xuyên. Phần còn lại thuộc đoạn cuối tuyến đi qua địa bàn xã Châu Can của huyện Phú Xuyên giáp ranh với QL1A hiện vẫn đang thi công ì ạch vì còn phải chờ GPMB 9 hộ gia đình có công trình nhà xưởng, tài sản trên đất công do UBND huyện Phú Xuyên và UBND xã Châu Can quản lý.

Cưỡng chế, GPMB 9 hộ gia đình để hoàn thành dự án

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên cho biết, nguyên nhân chậm trễ đoạn tuyến qua địa bàn xã Châu Can là do vướng mắc trong công tác hỗ trợ, bồi thường GPMB diện tích 11.443m2 đất công, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh ở thôn Cầu Giẽ của 9 gia đình, cá nhân. Trong số các trường hợp này, gia đình có công trình nhà xưởng diện tích lớn nhất hơn 3.000m2, nhỏ nhất khoảng 350m2.

Căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ, UBND xã Châu Can khẳng định ranh giới thửa đất hợp pháp và diện tích thu hồi, phạm vi chiếm dụng đối với 9 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo đúng bản đồ Bản đồ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ), xã Châu Can do Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội lập tháng 4/2023 và tháng 12/2023.

Đối với 9 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, sở hữu tài sản cây cối gắn liền với đất bị thu hồi GPMB thực hiện dự án, UBND huyện Phú Xuyên, xã Châu Can, thôn Cầu Giẽ và Tổ công tác tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại, thuyết phục. Tuy nhiên, đến nay 9 hộ gia đình, cá nhân không nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và không thực hiện di chuyển tài sản cây cối ra khỏi phạm vi GPMB của dự án, gây khó khăn trong công tác GPMB, làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Để dự án không bị chậm tiến độ do chưa GPMB xong và cũng thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 28/4, UBND huyện Phú Xuyên ban hành hàng loạt các quyết định để ngày 15/5 tới sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi 11.443m2 đất công và đất sản xuất kinh doanh của 9 hộ gia đình.