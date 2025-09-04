Hà Nội 'phạt nặng' vi phạm phòng cháy chữa cháy

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết “Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố”, nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 1, Điều 33 Luật Thủ đô 2024.

Theo UBND TP. Hà Nội, từ năm 2022 đến nay, các đơn vị của thành phố tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tổng cộng đối với 220.246 lượt cơ sở. Kết quả, đã phát hiện 273.649 tồn tại, vi phạm về PCCC; xử phạt 7.159 tổ chức, 7.930 cá nhân với số tiền phạt trên 159 tỷ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ 4.412 lượt cơ sở.

Các vi phạm về PCCC tập trung chủ yếu ở các hành vi: Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC của cơ quan có thẩm quyền; thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế đã được duyệt; không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng; tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC; đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa nghiệm thu PCCC...

Một vụ cháy tại Hà Nội

UBND TP. Hà Nội cho rằng, mức xử phạt trong lĩnh vực PCCC được quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP hiện nay dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp, chưa đủ sức răn đe, nhất là trong đầu tư, xây dựng.

UBND TP. Hà Nội đề xuất nâng mức phạt tiền đối với 142 hành vi vi phạm hành chính về PCCC tối đa 2 lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 106/2025/NĐ-CP và không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 106/2025/NĐ- CP.

Một số hành vi vi phạm PCCC được đề xuất nâng mức xử phạt gồm: Các hành vi vi phạm về trang bị, lắp đặt phương tiện PCCC; hành vi vi phạm quy định về thông gió, chống khói; các hành vi vi phạm quy định về hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC; các hành vi vi phạm quy định về ngăn cháy lan; Vi phạm quy định về xây dựng, phê duyệt và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Đối với những hành vi vi phạm PCCC xảy ra trước khi nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP.

Được biết, mức phạt tiền trong lĩnh vực PCCC quy định tại điều 4, Nghị định số 106/2025/NĐ-CP tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025.