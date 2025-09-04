Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội 'phạt nặng' vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất tăng mức phạt vi phạm hành chính đối với 142 hành vi vi phạm PCCC, tối đa gấp 2 lần so với quy định hiện nay.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết “Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố”, nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 1, Điều 33 Luật Thủ đô 2024.

Theo UBND TP. Hà Nội, từ năm 2022 đến nay, các đơn vị của thành phố tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tổng cộng đối với 220.246 lượt cơ sở. Kết quả, đã phát hiện 273.649 tồn tại, vi phạm về PCCC; xử phạt 7.159 tổ chức, 7.930 cá nhân với số tiền phạt trên 159 tỷ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ 4.412 lượt cơ sở.

Các vi phạm về PCCC tập trung chủ yếu ở các hành vi: Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC của cơ quan có thẩm quyền; thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế đã được duyệt; không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng; tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC; đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa nghiệm thu PCCC...

chay-4-4373.jpg
Một vụ cháy tại Hà Nội

UBND TP. Hà Nội cho rằng, mức xử phạt trong lĩnh vực PCCC được quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP hiện nay dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp, chưa đủ sức răn đe, nhất là trong đầu tư, xây dựng.

UBND TP. Hà Nội đề xuất nâng mức phạt tiền đối với 142 hành vi vi phạm hành chính về PCCC tối đa 2 lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 106/2025/NĐ-CP và không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 106/2025/NĐ- CP.

Một số hành vi vi phạm PCCC được đề xuất nâng mức xử phạt gồm: Các hành vi vi phạm về trang bị, lắp đặt phương tiện PCCC; hành vi vi phạm quy định về thông gió, chống khói; các hành vi vi phạm quy định về hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC; các hành vi vi phạm quy định về ngăn cháy lan; Vi phạm quy định về xây dựng, phê duyệt và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Đối với những hành vi vi phạm PCCC xảy ra trước khi nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP.

Được biết, mức phạt tiền trong lĩnh vực PCCC quy định tại điều 4, Nghị định số 106/2025/NĐ-CP tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025.

Thanh Hiếu
#Phòng cháy chữa cháy #xây dựng #dự thảo nghị quyết #Lấy ý kiến #Hà Nội #Xử phạt #Hành vi vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục