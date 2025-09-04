Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đọc nhiều
Xã hội

Miền Bắc nắng nóng ngày khai trường

Nguyễn Hoài
TPO - Trong hai ngày 4-5/9, miền Bắc sẽ đón nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Khu vực Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, ít mưa, từ đêm mai, miền Bắc có thể chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc đón nắng nóng trong ngày khai trường năm 2025. Ảnh minh hoạ: Hoàng Mạnh Thắng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Quảng Trị - Huế chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo trong đêm và sáng các ngày 6-7/9, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Quảng Trị - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục mưa dông rải rác vào chiều tối và tối những ngày tới.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong các ngày 5-7/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
