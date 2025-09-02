Mưa mù mịt, người dân TPHCM tiếc nuối không xem trọn vẹn màn pháo hoa

Do số lượng người xem quá đông nên nhiều người phải đứng cách điểm bắn pháo hoa hơn 2 km để xem. Dù trời đổ mưa, nhưng mọi người chấp nhận chịu ướt để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa.
TPO - Mưa lớn trước thời điểm khai hỏa khiến nhiều người dân TPHCM không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn pháo hoa mừng Quốc khánh.
Do số lượng người xem quá đông nên nhiều người phải đứng cách điểm bắn pháo hoa hơn 2 km để xem. Dù trời đổ mưa, nhưng mọi người chấp nhận chịu ướt để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa.