Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao tại 'thủ phủ công nghiệp'

TPO - Lần đầu tiên tại "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương (cũ) tổ chức bắn pháo hoa tầm cao mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trưa 2/9, ghi nhận của phóng viên, tại bãi đất trống bên đường Hùng Vương (phường Bình Dương, TPHCM), các chiến sĩ đang bố trí trận địa pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Đây là một trong 4 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại TPHCM, mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại khu vực Bình Dương (cũ), tổ chức bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ hôm nay (2/9).

Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì với sự hỗ trợ kinh phí từ Tổng công ty Becamex IDC.

Trận địa pháo hoa tầm cao lần đầu triển khai tại khu vực Bình Dương (cũ)

Đây là lần đầu tiên, khu vực Bình Dương (cũ) tổ chức bắn pháo hoa tầm cao nên thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương.

Trước khi khai hỏa pháo hoa (lúc 19h30 tối nay) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân khấu công viên trung tâm, ngay khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ), với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Khu vực công viên trung tâm Bình Dương, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 2/9

Cán bộ, chiến sĩ triển khai trận địa pháo hoa

Tại khu vực Bình Dương (cũ) sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp

Trận địa pháo hoa tại Bình Dương (cũ) gồm 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp