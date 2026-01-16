Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội XIV của Đảng dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội XIV của Đảng đã dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 16/1, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với lòng thành kính tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại khu vực phía Tây, đoàn đại biểu do Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu. Với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc, lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

tienphong-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đại biểu dâng hương.
tienphong-7.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thắp hương phần mộ các liệt sĩ.

Tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ.

tienphong-4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao của các Anh hùng, liệt sĩ.

Tại lễ dâng hương, đoàn đại biểu tỉnh bày tỏ quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ và tâm huyết; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, tích cực đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

tienphong-6.jpg
Các đại biểu phía Đông tỉnh Đắk Lắk dâng hương tưởng niệm.
Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #liệt sĩ #nghĩa trang #tưởng niệm #tri ân #anh hùng #Đại hội XIV của Đảng

