Bắt gọn người đàn ông chở động vật quý hiếm đi tiêu thụ

TPO - Sau khi bẫy được một cá thể tê tê tại khu rừng giáp biên giới Lào - Việt Nam, người đàn ông ở Quảng Ngãi mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với ông A.K. (44 tuổi, trú thôn Đăk Ga, xã Đăk Plô).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Đăk Môn phát hiện ông A.K. điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Con tê tê được ông A.K. bẫy được, bỏ trong ba lô mang đi bán thì bị bắt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của ông K. có một cá thể động vật hoang dã còn sống và được xác định là tê tê.

Làm việc với cơ quan công an, A.K. khai nhận đã đặt bẫy bắt tê tê tại khu vực rừng giáp biên giới Lào - Việt Nam (thuộc xã Đăk Plô), sau đó vận chuyển về xã Đăk Môn để bán kiếm lời. Khi đang trên đường mang tê tê đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá thể tê tê tại thời điểm bị bắt quả tang.

Theo quy định của pháp luật, tê tê là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, thuộc Nhóm IB, nhóm nghiêm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán dưới mọi hình thức. Việc đặt bẫy, săn bắt, tàng trữ hoặc vận chuyển tê tê để tiêu thụ sẽ bị xử lý hình sự. Tùy theo mức độ, tính chất, mức độ vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi xâm hại động vật hoang dã, đồng thời kịp thời tố giác các trường hợp săn bắt, buôn bán trái phép để bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng.