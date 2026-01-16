Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch VCCI ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được 100% cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Bộ Công Thương vừa triển khai các hội nghị trong quy trình các bước giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao trong việc giới thiệu ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo đó, 100% đại biểu tham dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cũng như hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, cử tri ngành Công Thương, cử tri và nhân dân cả nước.

Ông Hùng cũng khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu đóng góp vào các dự án luật, nghị quyết, quyết sách lớn của Quốc hội để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, duy trì sự kết nối chặt chẽ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, và là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn ngành dầu khí, ông có nhiều năm công tác, quản lý và điều hành tại Petrovietnam.

Trước khi được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Hùng từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Petrovietnam như: Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tài chính ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính và cử tri Bộ Tài chính thống nhất 100% biểu quyết giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Tại hội nghị diễn ra ngày 15/1, các ý kiến phát biểu đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí khẳng định, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm.

Bộ trưởng luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; luôn chú trọng xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội, trình độ tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Ông Thắng có 22 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), trải qua nhiều chức vụ quan trọng, từ Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank.

Tháng 7/2018, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sau đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 10/2020, ông Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 11/2022, ông làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đến tháng 11/2024, ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

VCCI giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với các nhân sự dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 3 nhân sự của VCCI tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm: ông Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI; ông Hoàng Văn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy VCCI, Trưởng Ban Công tác Hội viên; và bà Trần Thị Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch VCCI được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong việc tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe kịp thời các vấn đề bức xúc của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trên cương vị Chủ tịch VCCI, ông Hùng khẳng định sẽ tiếp tục cùng VCCI theo đuổi các định hướng lớn như cải thiện môi trường kinh doanh, ổn định và minh bạch hóa chính sách, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.