Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Chiều 15/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn được 100% cử tri nhất trí giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tại hội nghị, đại biểu được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ý kiến cử tri nhất trí, đồng chí Nguyễn Kim Sơn có lí lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong gần gũi, dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã tích cực tham gia nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết đã được thông qua tại nhiệm kì Quốc hội khóa XV; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, các vấn đề quan trọng của đất nước nói chung và lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng; thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, mang tiếng nói của cử tri đến diễn đàn của Quốc hội góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành Giáo dục đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Bộ đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 91-KL/TW và đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua, trong đó năm 2025 lần đầu tiên có bốn luật giáo dục có hiệu lực đồng thời.

Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tiếp tục được nâng cao.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12; công tác thi, tuyển sinh, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm công bằng và phát triển giáo dục bền vững, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực biên giới…

Ý kiến cử tri nhất trí cho rằng, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Theo cử tri, việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tham gia và trở thành đại biểu Quốc hội là một điều hết sức đúng đắn và cần thiết.

Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, thông qua các hoạt động của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có điều kiện lắng nghe, chia sẻ các ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo, cử tri cơ quan trong quá trình tham gia đại biểu Quốc hội khoá XV và đã giới thiệu ông tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, đây là niềm vinh dự của cá nhân, là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước. Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và Đảng giao phó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.