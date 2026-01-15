Giới thiệu chức danh tân Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

TPO - Ngày 15/1, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức giới thiệu chức danh tân Giám đốc - PGS.TS Nguyễn Văn Hiền theo quyết định ngày 13/1 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội giới thiệu chức danh của ông Nguyễn Văn Hiền đến các cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày 2/12/1975, là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tân Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - PGS.TS Nguyễn Văn Hiền.

Tân Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội quê ở Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1998, nhận bằng thạc sĩ năm 2001, nhận bằng Tiến sĩ năm 2009 và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2015.

Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm, ông Nguyễn Văn Hiền từng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất học liệu, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Ở vai trò nhà khoa học, PGS Hiền nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy sinh học.

Trước ông Hiền, người giữ chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội là ông Trần Thế Cương. Ông Cương hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Hiện nay, Sở GD&ĐT Hà Nội có Giám đốc Nguyễn Văn Hiền và 4 Phó giám đốc gồm: ông Phạm Quốc Toản, ông Nguyễn Quang Tuấn, bà Trần Lưu Hoa và bà Vương Hương Giang.

Hà Nội là địa phương có số lượng trường học lớn thứ hai cả nước với 2.954 trường học các cấp.