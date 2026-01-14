Hiệu trưởng, hiệu phó nhận phụ cấp đều đặn dù không đứng lớp đầy đủ

TPO - Nhiều năm liền không trực tiếp giảng dạy theo định mức, không có thời khóa biểu và hồ sơ chuyên môn hợp lệ nhưng lãnh đạo Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch, xã Bắc Trạch (Quảng Trị) vẫn được chi trả phụ cấp đứng lớp 35%; cùng nhiều dấu hiệu vi phạm về chuyên môn, tài chính cần được thanh tra, làm rõ.

Không đứng lớp đủ định mức nhưng đều đặn nhận phụ cấp

Phản ánh từ giáo viên cho thấy bà Lê Thị Bích Thủy (Hiệu trưởng) và ông Lê Tuấn Hùng (Phó Hiệu trưởng), không thực hiện giảng dạy hằng tuần theo định mức, không có thời khóa biểu cố định, song vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp 35% trong nhiều năm.

Cổng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch.

Trao đổi với PV, bà Thủy cho biết, được phân công 2 tiết/tuần nhưng thừa nhận không xây dựng lịch dạy cố định, có tuần không dạy tiết nào. Thời gian “đứng lớp” chủ yếu được bà sử dụng để khảo sát chất lượng, kiểm tra nhiều lớp, kể cả môn ngoài chuyên môn.

Theo quy định, các hoạt động khảo sát – kiểm tra không thể thay thế nghĩa vụ giảng dạy theo định mức, càng không đủ điều kiện tính giờ đứng lớp khi thiếu giáo án, môn dạy cụ thể, hồ sơ chuyên môn.

Ông Hùng cũng cho biết, không bảo đảm định mức 4 tiết/tuần do bận họp và công tác phổ cập, nhưng vẫn nhận phụ cấp đứng lớp, cho thấy việc chi trả phụ cấp không gắn với thực tế giảng dạy.

Bà Lê Thị Bích Thuỷ trao đổi với phóng viên.

Khoản thu bất thường, quà tặng tiền mặt chưa công khai

Không chỉ dừng ở chuyên môn, lãnh đạo nhà trường còn bị phản ánh về các khoản thu trái quy định: Ngày hội Sách (thu 25.000 đồng/học sinh); khai giảng trực tuyến (thu 100.000 đồng/học sinh); đề nghị trích quỹ lớp 1 triệu đồng/lớp tặng quà 20/11.

Đáng chú ý, cuối tháng 5/2025, nhà trường tiếp nhận 10 triệu đồng tiền mặt do học sinh khối 5 tặng nhưng đến nay chưa công khai, chưa chứng từ, vi phạm quy định quản lý quà tặng tại cơ sở giáo dục công lập.

Về phản ánh sửa điểm, bà Thủy phủ nhận, song hồ sơ bài thi không còn lưu trữ, trong khi xác minh cho thấy bài kiểm tra năm học 2024–2025 chưa trả cho học sinh, đặt ra nghi vấn về quản lý hồ sơ đánh giá.

Trước đó, ngày 12/8/2024, Phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch (cũ) kết luận bà Lê Thị Bích Thủy thiếu trách nhiệm quản lý, điều hành không nhất quán, gây dư luận không tốt; vi phạm Thông tư 16/2018 về tài trợ giáo dục; cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học không đầy đủ cho 60/85 học sinh.

Lịch phân công chuyên môn không có tên Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trước đó, khi còn là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Trạch, bà Thủy cũng bị kết luận thu – chi sai quy định, phải hoàn trả và kiểm điểm.