Hải Phòng răn đe xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu để 'lạm thu' đầu năm học

Nguyễn Hoàn
TPO - Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa yêu cầu các trường không đặt ra khoản thu ngoài quy định, không gộp nhiều khoản, không thu trước nhiều kỳ. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nếu để xảy ra "lạm thu".

Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa gửi công văn tới UBND các xã, phường, đặc khu và cơ sở giáo dục trên địa bàn về tăng cường kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện các khoản thu tại cơ sở giáo dục năm học 2025-2026.

Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về kế hoạch này.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Mọi khoản thu phải có căn cứ pháp lý, công khai rõ ràng về danh mục, mức thu, đối tượng, thời điểm và phương thức thu. Không đặt ra khoản thu ngoài quy định, không gộp nhiều khoản, không thu trước nhiều kỳ.

khai-giang-9.png
Học sinh Hải Phòng trong ngày khai giảng năm học 2025-2026.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về các khoản thu, chi tại đơn vị. Có trách nhiệm giải trình trước người học, phụ huynh, cơ quan quản lý và xã hội về từng mức thu, khoản thu.

Trường hợp để xảy ra lạm thu hoặc thu chi trái quy định, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý.

Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thu đầu năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

Nguyễn Hoàn
