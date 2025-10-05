Thứ trưởng Bộ Giáo dục nói gì về thực trạng lạm thu ở trường học?

TPO - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng cho hay, nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Chiều 5/10, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi về về vấn đề lạm thu ở trường học và các giải pháp nào để xử lý dứt điểm tình trạng này?

Trả lời vấn đề trên, ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết, năm học nào, Bộ cũng có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục. Trước tình trạng này, ông cho hay Bộ đã đề ra 9 giải pháp quan trọng cả trước mắt và lâu dài.

Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Như Ý.

Trước tiên, Bộ có văn bản yêu cầu các cấp, ngành phải thực hiện nghiêm quy định về miễn giảm, hỗ trợ học phí theo đúng Nghị định của Chính phủ. “Quốc hội đã có nghị quyết, Chính phủ đã có nghị định quy định rất rõ ràng đối tượng nào được miễn, giảm, hỗ trợ học phí”, ông Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc quy định khoản thu phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, nghiêm cấm tất cả các cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định.

Cũng theo ông Dũng, việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện nghiêm quy định về niêm yết, công khai thông tin về thiết bị giáo dục, sách giáo khoa, để phụ huynh nắm được.

Qua theo dõi, ông Dũng cho hay, ở nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện theo đúng danh mục HĐND ban hành. Nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu; không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

“Hoan nghênh các địa phương đã thực hiện các giải pháp này trong thời gian qua”, ông Dũng bày tỏ.

Cũng theo ông Dũng, thời gian tới, Bộ Giáo dục sẽ rà soát lại hệ thống văn bản để điều chỉnh bổ sung; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và nếu phát hiện phải xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng mong muốn các cơ quan Quốc hội, cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên giám sát, thanh kiểm tra, góp phần chấn chỉnh tình trạng này.