Học sinh thi đấu robot tại hội thi STEM - AI - ROBOTICS

TPO - Ngày 25/3, Trường THCS Lê Lợi, Hà Đông (Hà Nội) tổ chức "Hội thi STEM - AI - ROBOTICS” với sự tham gia của hàng nghìn học sinh. Trong ngày hội, học sinh đã có những màn tham gia thi đấu robot đầy căng thẳng để tranh giải.

Tại chương trình, học sinh hào hứng tham quan các sản phẩm công nghệ, dự án sáng tạo được trưng bày ở các góc trong sân trường.

Các em cũng được chứng kiến màn trình diễn đẹp mắt của robot thông minh qua các động tác nhảy múa, chào hỏi, thậm chí giao lưu với học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình các đội chơi đã thi đấu căng thẳng, dưới sự giám sát chặt chẽ của ban giám khảo là thầy cô giáo.

Nhóm học sinh khối 6 gồm: Trương Thành, Minh Trí, Minh Quân nhận nhiệm vụ điều khiển robot tự chế thi gắp các khối lập phương một cách chính xác. Trong 3 phút, mỗi đội phải đạt mục tiêu di chuyển robot qua các đường băng để gắp các khối gỗ đặt vào các ô được quy định.

Nhóm học sinh khối 6 thi đấu.

Yêu cầu buộc cánh tay robot phải linh hoạt, khéo léo cũng như người điều khiển đường đi tiến, lùi, rẽ phải, trái nhịp nhàng.

Bài thi của hai đội nhận được sự theo dõi, cổ vũ của nhiều học sinh khác.

Trương Thành, lớp 6A5 cho biết, cả đội mất nhiều ngày để lắp ráp robot và tập luyện các thao tác đảm bảo mượt mới ra sân thi đấu. Thế nhưng, trong bài thi, cũng có lúc em lúng túng đến "toát mồ hôi".

"Khó nhất là điều khiển cánh tay robot gắp chính xác các khối lập phương, giữ chắc để di chuyển", Thành nói.

Các thí sinh thi đấu căng thẳng

Các thành viên khác chia sẻ sự hào hứng, thú vị vì được thực hành, thi đấu gay cấn để tranh giải.

Em Trần Gia Bảo, học sinh lớp 9A8 cùng các thành viên trong nhóm vỡ oà niềm vui chiến thắng khi điều khiển robot Humanoid trình diễn các thao tác vượt chướng ngại vật thành công mà không bị vấp ngã.

Bảo cho biết, cùng nhóm bạn tự lập trình, viết code và hoàn thiện các chức năng để robot có thể đáp ứng yêu cầu bài thi.

Gia Bảo điều khiển robot Humanoid trình diễn các thao tác vượt chướng ngại vật

Trong quá trình thực hiện dự án, có những lần sai cả nhóm phải làm đi làm lại hàng chục lần đảm bảo robot đi đúng hướng.

"Nhóm cùng các bạn trong trường đang chuẩn bị sản phẩm dự Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) do báo Tiền Phong phối hợp ĐH Bách Khoa Hà Nội và các đơn vị tổ chức một cách tốt nhất", Bảo tiết lộ.

Cũng theo nam sinh, có được niềm thích thú, ham mê robot là nhờ tham gia CLB robottics của trường từ sớm. Ngoài kiến thức, kỹ năng thầy cô trao truyền, em và các bạn lên mạng học hỏi thêm kiến thức.

Được biết, trước đó, Bảo và nhóm học sinh của trường đã có dự án dự thi và đoạt giải cao trong các cuộc thi STEM, Robotics.

Tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh

Bà Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi khẳng định, thế kỉ 21 phát triển như vũ bão, mở ra một kỉ nguyên số của một thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo không còn là xu hướng của tương lai mà đã trở thành hiện thực của hôm nay.

Giáo dục vì thế không thể đứng ngoài cuộc, mà cần phải đi trước, đón đầu, đóng vai trò dẫn dắt trong việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Trong những năm qua, nhà trường luôn trăn trở, xây dựng trường học thông minh, lớp học thông minh, quản trị hệ sinh thái công nghệ số.

Bên cạnh đó, xây dựng chương trình giáo dục và tích hợp nội dung chuyển đổi số, AI cho học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và AI trong hoạt động giảng dạy, kiểm tra và đánh giá cũng như phát triển các câu lạc bộ và tổ chứccác chuyên đề về chuyển đổi số - AI – STEM – Robotics cho học sinh.

"Mục tiêu chính là hướng tới đào tạo những công dân toàn cầu bằng cách tạo ra sân chơi giúp học sinh gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, giúp các em nhớ kiến thức lâu hơn thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo", bà Nguyệt nói.

Cũng theo bà Nguyệt, năm học này, nhà trường tiếp tục đồng hành cùng Báo Tiền Phong và các đơn vị chuyên môn để tổ chức cho học sinh tham gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics, hướng tới năng lượng sạch.

"Để chuẩn bị cho các giải đấu này, nhà trường đã thành lập các đội thi và mời các chuyên gia cùng giáo viên trong trường đồng hành hướng dẫn học sinh lập trình phần mềm cũng như tạo dựng các ứng dụng AI trong quá trình học tập", Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi nói.