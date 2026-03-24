Khoa học

Việt Nam có thêm một vườn quốc gia

Nguyễn Hoài
TPO - Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thuộc tỉnh Lào Cai vừa được nâng hạng thành Vườn Quốc gia Bát Xát, nơi thuộc đầu nguồn dãy Hoàng Liên Sơn với hệ sinh thái rất phong phú, đa dạng.

UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành Vườn quốc gia Bát Xát, thuộc địa phận hành chính 3 xã Mường Hum, Dền Sáng và Y Tý với tổng diện tích tự nhiên 18.510,07ha.

Vườn Quốc gia có chức năng bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó duy trì, đảm bảo ổn định nguồn nước, gắn với phát triển du lịch sinh thái và cung ứng dịch vụ môi trường rừng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Loài Khướu cánh đỏ tại Vườn quốc gia Bát Xát. Ảnh: Hồng Phương.

Vườn Quốc gia Bát Xát được đánh giá có hệ sinh thái rất đa dạng, phong phú. Theo các kết quả điều tra, khảo sát trước đây khi còn là Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, khu vực này ghi nhận 940 loài thực vật, 157 loài động vật có xương sống trên cạn. Trong đó, có tới 22 loài động vật thuộc Danh lục đỏ thế giới và 58 loài thuộc Sách đỏ Việt Nam.

Hệ sinh thái rừng ở đây bao gồm rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp; rừng kín hỗn giao cây lá rộng, lá kim á nhiệt đới núi thấp; rừng kín lá rộng thường xanh núi trung bình và rừng kín lá rộng thường xanh ôn đới núi cao, lạnh. Trong đó hệ sinh thái rừng thường xanh ôn đới núi cao được xác định là một trong những hệ sinh thái rừng quan trọng bậc nhất Việt Nam.

Quần thể cây Thiết sam cực kỳ quý hiếm được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Bát Xát.

Đặc biệt, khu vực này là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim quý hiếm, trong đó một số loài chim có dải phân bố hẹp, đại diện cho khu hệ chim của vùng núi cao miền Bắc Việt Nam như Khướu mặt đen, Khướu vằn, Khướu cánh đỏ, Lách tách họng vạch, Lách tách ngực vàng, Lách tách mày trắng, Gõ kiến nhỏ sườn đỏ, Gõ kiến nhỏ ngực đỏ, Đớp ruồi đầu xanh, Chào mào mỏ lớn.

Đây cũng là nơi ghi nhận sự tồn tại của quần thể cây Thiết sam quý hiếm – loài cây chỉ có phân bố ở Lào Cai và một số tỉnh phía bắc với số lượng rất ít.

Việc nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành Vườn Quốc gia Bát Xát sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động bảo tồn tại khu vực này.

#hệ sinh thái #vườn quốc gia bát xát #động thực vật quý hiếm #bảo tồn đa dạng sinh học

