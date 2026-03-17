Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Phát hiện rái cá và chim hồng hoàng cực kỳ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã phát hiện rái cá và chim hồng hoàng cực kỳ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 17/3, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thông qua hệ thống bẫy ảnh đã phát hiện thêm hai loài động vật thuộc nhóm IB, đây là nhóm động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo ông Thủy, các bức ảnh ghi nhận được đã xác nhận sự xuất hiện của rái cá và chim hồng hoàng. Đây là hai loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, khai thác, xâm hại. Chúng xuất hiện với thể trạng khỏe mạnh, hoạt động rất nhanh nhẹn dưới những tán rừng vào ban ngày.

Chim hồng hoàng quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh rái cá và chim hồng hoàng được ghi nhận bằng hình ảnh lần đầu, trong quá trình kiểm tra dữ liệu từ hệ thống máy bẫy ảnh, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn thu nhận hình ảnh của 28 loài động vật khác, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

“Trong số 28 loài động vật này, có một số trước đó bẫy ảnh đã ghi được hình. Bây giờ chúng tiếp tục xuất hiện”, ông Thủy cho biết.

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Thông qua hệ thống bẫy ảnh ghi lại rái cá quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.

#Phát hiện loài động vật quý hiếm #Vườn quốc gia Chư Mom Ray #Hệ thống bẫy ảnh tự động #Bảo tồn đa dạng sinh học #Loài nguy cấp và quý hiếm #Di sản thiên nhiên ASEAN

Xem thêm

Cùng chuyên mục