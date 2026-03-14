Phát triển khoa học, công nghệ: Hà Nội 'tự tạo áp lực để chuyển đổi'

TPO - Triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố Hà Nội đặt nhiều mục tiêu mang tính chất “tự tạo áp lực để chuyển đổi”.

Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về một số kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết 57 trong hơn 2 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57 năm 2026 (Kế hoạch 20), bao gồm 20 nhóm nhiệm vụ trọng tâm (138 nhiệm vụ cụ thể) và 30 dự án trọng điểm (bổ sung 65 nhiệm vụ mới về chuyển đổi số), hình thành tổng thể 110 chỉ tiêu.

Đến nay, các đơn vị, sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch 20. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ có quy mô lớn, được thiết kế có tác động lan tỏa vùng như: Trung tâm dữ liệu (DC), Trung tâm tính toán thông minh (AIDC), AI Platform, đầu tư nâng cấp hệ thống viện nghiên cứu/phòng thí nghiệm…

“Thành phố đặt nhiều mục tiêu mang tính chất “tự tạo áp lực để chuyển đổi”, ví dụ: Trung ương đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 14,5% GRDP, Thủ đô mạnh dạn đặt mục tiêu 22% vào năm 2026, đảm bảo tối thiểu 40% vào năm 2030...”, báo cáo nêu rõ.

Các đại biểu tham quan Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, ra mắt tháng 2/2026. Ảnh: N.H.

Về một số kết quả cụ thể, thành phố cho biết, đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia xây dựng, cơ bản đã thống nhất dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), dành riêng một chương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, tập trung vào ba nhóm chính sách lớn: chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); phát triển khu công nghệ cao; đồng thời giao thẩm quyền cho HĐND thành phố hoặc UBND thành phố quy định chi tiết một số nội dung theo thẩm quyền nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Các nội dung này đồng thời được thành phố nghiên cứu, đề xuất đưa vào quá trình xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Một số định hướng lớn đã được xác lập, gồm: xây dựng Hà Nội đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho Thủ đô; hình thành mô hình quản trị thông minh, tích hợp; thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phát triển đồng bộ không gian vật lý và không gian số.

Thành phố đã có bước đi đột phá trong việc đổi mới mô hình tổ chức hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nổi bật là việc thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, với 30% vốn xã hội hóa; liên kết với Sàn Giao dịch công nghệ và Chợ Chuyển đổi số để hình thành mô hình “Nhà nước dẫn dắt – Doanh nghiệp triển khai – Thị trường hóa kết quả nghiên cứu”.

Thành phố cũng bước đầu thiết lập cách tiếp cận mới trong quản trị chuyển đổi số, đặt ra yêu cầu hạch toán kinh tế đối với các nhiệm vụ, dự án. Trong đó, đã hình thành mô hình mẫu về chuyển đổi số cho 126 xã, phường và đầu tư đảm bảo trang thiết bị đầu cuối đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (609 tỷ đồng); quan tâm đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại 139 điểm hỗ trợ dịch vụ công số.

Đáng chú ý, thành phố đã triển khai phương án tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ theo hướng trực tuyến, toàn trình, tối ưu, giúp tiết kiệm 1.652 tỷ chi phí tuân thủ mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp.