Phát triển khoa học, công nghệ phải hướng mạnh vào giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phát triển, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Phát triển khoa học, công nghệ phải hướng mạnh vào việc giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm

Chiều 12/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ nhất Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ và các ý kiến trao đổi làm rõ nhiều vấn đề, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 57, đã tạo lập được những nền tảng quan trọng, nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội có chuyển biến rõ nét. Các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác, từng bước gắn khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, một số nơi có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm hoàn thiện. Nhiều nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương các cơ quan Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, so với yêu cầu đặt ra vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi chuyển mạnh hơn nữa từ “triển khai nhiệm vụ” sang “tạo ra kết quả thực chất, đo lường được”; từ cách làm phân tán, dàn trải sang tập trung nguồn lực để giải quyết các bài toán lớn có ý nghĩa chiến lược của quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu, việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể; mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn của phát triển đất nước; và mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện, theo đúng phương châm của năm 2026 là năm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Tổng Bí thư nêu rõ, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đại hội XIV về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực chủ yếu của phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với tăng trưởng 2 con số. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát bổ sung và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của năm 2026; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách của quý I và 125 nhiệm vụ chậm tiến độ từ thời gian trước; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 7 điểm nghẽn cốt lõi đã chỉ ra.

Coi công nghệ chiến lược là trụ cột tạo đột phá tăng trưởng

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh phát triển, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Phát triển khoa học, công nghệ phải hướng mạnh vào việc giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế. Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngay trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp; rà soát, đánh giá các công nghệ đang sử dụng trên các lĩnh vực sản xuất để có biện pháp nâng cấp, chuyển đổi, tạo ra năng suất lao động cao hơn.

Phiên họp thứ nhất Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, các cơ quan khẩn trương rà soát toàn diện pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để bổ sung vào định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Chiến lược xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn tới. Những vấn đề cấp bách cần tháo gỡ sớm thì bổ sung nội dung vào Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các bộ, ngành thì phải ban hành ngay, nhất là những nội dung liên quan đến cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cơ chế tài chính linh hoạt... Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan đến quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, bảo đảm sát thực tiễn, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới cấp xã.

Tổng Bí thư đề nghị tập trung phát triển các hạ tầng nền tảng, các công nghệ chiến lược; ưu tiên đầu tư hạ tầng dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn và nền tảng số dùng chung, hạ tầng nghiên cứu-phát triển và các phòng thí nghiệm trọng điểm, hạ tầng đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp... Triển khai mạnh mẽ hơn nữa các chương trình, kế hoạch chiến lược; coi công nghệ chiến lược là trụ cột tạo đột phá tăng trưởng, là thước đo năng lực làm chủ công nghệ và khẳng định tầm vóc, trí tuệ con người Việt Nam.

Cần có chính sách mạnh mẽ hơn để đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng và các công nghệ nền tảng...; tiếp tục đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Tổng Bí thư khẳng định, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026 rất cấp bách, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, tạo ra kết quả cụ thể, đóng góp vào tăng trưởng chung quốc gia. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hành động quyết liệt, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo ra chuyển biến ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm.

Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi trong triển khai thực hiện. Trong đó, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả; chịu trách nhiệm cao nhất về việc đăng ký, giải ngân và bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh phí cho các nhiệm vụ được giao.

Các Đảng ủy ở Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, quán xuyến chỉ đạo theo “ngành dọc” đến cấp xã. Đối với những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay về dữ liệu, nền tảng dùng chung, hạ tầng, thiết bị, nguồn nhân lực, cơ chế tài chính..., cần phải chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ bằng được, không để tình trạng chỉ đạo chung chung, không ai thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn.