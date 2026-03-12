Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hồng Thái

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chiều 12/3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trao Quyết định và chúc mừng người đứng đầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đánh giá, ông Trần Hồng Thái luôn thể hiện là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết, luôn hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nêu rõ, với vai trò là người đứng đầu cơ quan được xem như là "cánh chim đầu đàn", lực lượng nòng cốt trong hệ thống khoa học quốc gia, bản thân ông Trần Hồng Thái cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị và đảm nhận sứ mệnh vinh quang nhưng hết sức nặng nề đưa Viện Hàn lâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Trần Hồng Thái cùng tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức; xây dựng Đảng bộ Viện thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh và trí tuệ tập thể.

Thủ tướng chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải chuyển mạnh từ "tư duy nhiệm vụ" sang "tư duy kết quả"; từ "làm nhiều" sang "làm trúng, làm đúng, làm đến nơi đến chốn". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hồng Thái bày tỏ xúc động, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, đào tạo, tạo điều kiện để đồng chí rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhà khoa học Viện Hàn lâm, ông Trần Hồng Thái cam kết tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó;

Cùng với đó, sẽ từng bước nâng cao vai trò vị thế của Viện và đóng góp vào bảo vệ, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trước mắt là phục vụ mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong thời gian tới.

Ông Trần Hồng Thái (sinh năm 1974, quê ở Hà Tĩnh) là cán bộ lãnh đạo, quản lý có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác đa dạng, phong phú cả trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước và quản trị tại địa phương.

Trước khi về công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Thái từng giữ các chức vụ: Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Luân Dũng
