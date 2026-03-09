Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân

Theo phân công, tân Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng sẽ phụ trách lĩnh vực quản lý báo chí, quan hệ công chúng - lĩnh vực có khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sáng 9/3, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã trang trọng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an khi điều động, bổ nhiệm thêm lãnh đạo cho Cục Truyền thông CAND trong bối cảnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác truyền thông của lực lượng ngày càng cao.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, việc Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, một cán bộ trưởng thành từ chính đơn vị, được đề bạt giữ chức Phó Cục trưởng là niềm vui chung của tập thể Cục Truyền thông CAND, đồng thời là dấu mốc trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của đơn vị, thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng cán bộ tại chỗ.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng không chỉ là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà còn phải đảm nhiệm vai trò chỉ đạo và tham mưu ở tầm lãnh đạo đơn vị.

Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh: Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng là cán bộ tận tụy, trách nhiệm, có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, đặc biệt trong quá trình phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục. Những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ tham mưu, trong đó có Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cũng lưu ý, năm 2026 là năm có ý nghĩa bản lề, năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới với nhiều nghị quyết quan trọng được triển khai, trong đó lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt. Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông, quan hệ báo chí, quan hệ công chúng và đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam và lực lượng CAND.

Tân Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí – truyền thông CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng không chỉ là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà còn phải đảm nhiệm vai trò chỉ đạo và tham mưu ở tầm lãnh đạo Cục. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự kiên định trong công tác.

Các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm và tinh thần làm việc trách nhiệm, đồng chí tân Phó Cục trưởng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục Truyền thông CAND đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác truyền thông của lực lượng, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số và nhiệm vụ chính trị đặt ra trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; khẳng định nhận thức sâu sắc rằng, cương vị công tác mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, lãnh đạo các ban Báo CAND tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng.

Trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng cam kết sẽ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy với công việc; không ngừng học tập, đổi mới tư duy và phương pháp công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo và CBCS Cục Truyền thông CAND xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng thời nhấn mạnh quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí – truyền thông CAND, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị và sự đồng hành của toàn thể CBCS, nhân viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.