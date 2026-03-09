Bất ngờ cách ngư dân miền Trung ứng phó với giá dầu tăng cao

TPO - Một chủ tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi cho biết với mức giá dầu hiện nay, chi phí nhiên liệu cho một chuyến biển kéo dài khoảng 10 ngày đã tăng thêm khoảng 30 triệu đồng so với trước đây.

Dầu tăng nhưng giá hải sản chưa tăng

Chiều 9/3, tại khu vực cảng cá Thọ Quang (TP. Đà Nẵng) cảng cá lớn nhất miền Trung, nhiều tàu cá lần lượt cập bến sau chuyến biển dài ngày, đưa hải sản vào bờ tiêu thụ. Không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp, nhưng phía sau niềm vui trúng cá của ngư dân vẫn là nỗi lo khi giá dầu tăng cao trong khi giá thu mua hải sản chưa có dấu hiệu nhích lên.

Theo ghi nhận của phóng viên tại cảng cá, sau khi đưa hải sản lên bờ, nhiều thuyền viên tranh thủ sửa chữa ngư cụ, vá lưới và chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Tuy nhiên, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất vẫn là chi phí nhiên liệu đang tăng mạnh.

Ngư dân thay máy lái tự động để tiết kiệm nhiên liệu cho mỗi chuyến biển. Video: Nguyễn Thành

Ông Nghĩa, chủ tàu cá mang số hiệu QNg 98357 TS (tỉnh Quảng Ngãi), đang cùng anh em thuyền viên vá lại tấm lưới vừa bị rách sau chuyến biển vừa qua. Ông cho biết với mức giá dầu hiện nay, chi phí nhiên liệu cho một chuyến biển kéo dài khoảng 10 ngày đã tăng thêm khoảng 30 triệu đồng so với trước đây.

“Giá dầu tăng khiến chi phí mỗi chuyến biển đội lên đáng kể. Trong khi đó, giá hải sản thu mua vẫn chưa có biến động gì. Nếu tình hình kéo dài, thu nhập của anh em bạn thuyền chắc chắn sẽ giảm vì phải trừ thêm phần chi phí dầu phát sinh”, ông Nghĩa nói.

Theo ông, với mức giá dầu như hiện nay, mỗi tàu cá khi ra khơi đều phải tính toán rất kỹ lưỡng. Từ số lượng thuyền viên, phương thức đánh bắt đến lộ trình di chuyển đều được cân nhắc nhằm tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể.

Ngư dân chuẩn bị ngư cụ để ra khơi ở cảng cá Thọ Quang.

“Anh em đi biển giờ phải tính từng hải lý. Mong sao tình hình thế giới sớm ổn định để giá dầu giảm trở lại, chứ nếu cứ tăng như vậy thì thật sự rất căng thẳng cho ngư dân bám biển mưu sinh”, ông Nghĩa chia sẻ.

Tính toán tiết kiệm nhiên liệu cho mỗi chuyến biển

Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng, nhiều chủ tàu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã tìm cách cải tiến thiết bị để tiết kiệm dầu. Một trong những giải pháp được ngư dân lựa chọn là lắp đặt hệ thống máy lái tự động cho tàu cá.

Anh Lạc, một thợ máy đến từ Quảng Ngãi, đang lắp đặt hệ thống lái tự động cho tàu cá mang số hiệu ĐNa 90719 TS theo yêu cầu của chủ tàu. Anh cho biết trong ngày đã hoàn thành việc lắp đặt cho 3 tàu cá tại cảng.

“Nhiều chủ tàu chủ động gọi tôi đến lắp máy. Mỗi bộ máy lái tự động giá khoảng 30 triệu đồng. So với chi phí nhiên liệu cho nhiều chuyến biển thì khoản này không lớn”, anh Lạc cho hay.

Theo anh, khi kết hợp máy lái tự động với hệ thống định vị và giám sát hành trình, ngư dân chỉ cần nhập tọa độ điểm đến, tàu sẽ di chuyển theo đường thẳng và đúng hướng. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, hạn chế việc đi vòng hoặc sai hướng, qua đó giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ trong mỗi chuyến biển.

Ngư dân tính toán việc lắp đặt, thay đổi máy lái để tiết kiệm nhiên liệu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết: Các tàu cá vừa cập bờ hoặc đang neo đậu tại cảng hiện chưa chịu tác động rõ rệt từ việc giá dầu tăng. Tuy nhiên, những chuyến biển sắp tới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng khi chi phí nhiên liệu tăng cao.

“Ngư dân chuẩn bị ra khơi trong thời gian tới sẽ phải cân nhắc nhiều hơn về chi phí. Giá dầu tăng sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả của mỗi chuyến biển”, ông Lại nói.

Theo ông Lại, hiện giá thu mua hải sản tại cảng vẫn giữ mức tương đối ổn định. Nguyên nhân là do năng lực trữ đông của các doanh nghiệp chế biến hải sản hiện khá lớn, trong khi lượng cá tồn trong các kho lạnh vẫn còn nhiều nên nhu cầu thu mua chưa tăng.

Để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định cho ngư dân, Ban quản lý cảng cá và âu thuyền Thọ Quang cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình cung ứng dầu tại khu vực cảng.

“Nếu có phản ánh về việc găm hàng hoặc bán dầu cầm chừng cho ngư dân, đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bà con ngư dân”, ông Lại khẳng định.

Theo Ban quản lý, trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, nhiều ngư dân miền Trung về neo đậu tại cảng cá Thọ Quang vẫn quyết tâm bám biển, nhưng mỗi chuyến ra khơi giờ đây phải tính toán kỹ lưỡng hơn bao giờ hết để duy trì sinh kế và giữ nhịp nghề truyền thống.