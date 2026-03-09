Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phạt tài xế và chủ xe khách 25 chỗ chở 53 hành khách

TPO - Từ phản ánh của người dân qua đường dây nóng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra và phát hiện xe khách 25 chỗ chở tới 53 hành khách, vượt quá 28 người so với quy định. Với các vi phạm này, tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 196,5 triệu đồng.

Hoàng Nam

Ngày 9/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp xe ô tô khách chở quá số người quy định khi lưu thông qua địa bàn.

Trước đó, qua phản ánh của người dân đến đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông (C08), lãnh đạo C08 đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, xử lý.

img-0500.jpg
Chiếc xe khách bị tạm giữ để xử lý.

Thực hiện chỉ đạo, lực lượng CSGT đã đón dừng, kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 61H-182.xx do tài xế N.D.D (SN 1982, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định phương tiện chở 53 người trong khi theo quy định chỉ được phép chở 25 người, vượt quá 28 hành khách so với số lượng ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xe còn vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.D.D về các hành vi “chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện” và “vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển”, theo quy định tại khoản 4 Điều 20 và điểm e khoản 5 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng mức xử phạt đối với tài xế là 43,5 triệu đồng.

img-0499.jpg
Tài xế ký vào biên bản xử phạt.

Đối với chủ phương tiện là Chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ Vận tải Tấn Phát, lực lượng chức năng lập biên bản về các hành vi “giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm quy định” và “không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe”, với tổng mức xử phạt 153 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, tài xế N.D.D còn bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe; phù hiệu phương tiện bị tước quyền sử dụng từ 1 đến 3 tháng theo quy định.

