Huế: Xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng vì chở quá số người quy định

TPO - Chở vượt quá 12 hành khách, thậm chí có người phải nằm trên lối đi của xe, một xe khách vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tại Huế xử phạt gần 100 triệu đồng; tài xế bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 20/8, thông tin từ Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa lập biên bản xử lý một xe khách vi phạm chở quá số người theo quy định, với tổng mức xử phạt hành chính đối với chủ xe và tài xế lên đến gần 100 triệu đồng.

Xe khách chở quá số người quy định﻿ bị CSGT Huế phát hiện, xử phạt tài xế và chủ xe.

Trước đó, vào tối 19/8, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phú Lộc cũ (TP Huế), tổ công tác phát hiện xe khách mang BKS 18B-021.06 chạy tuyến Nam - Bắc có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe có số lượng hành khách nhiều một cách bất thường, một số người phải nằm trên lối đi của xe. Kết quả kiểm đếm cho thấy, phương tiện này chở vượt quá 12 người so với số ghế cho phép.

CSGT đã lập biên bản đối với chủ xe và tài xế với hai lỗi “không xác nhận lệnh vận chuyển” và “chở quá số hành khách”. Theo quy định, mức xử phạt cho hai lỗi này gần 100 triệu đồng; tài xế bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trong quá trình xử lý, để không làm ảnh hưởng hành khách, Trạm CSGT Phú Lộc đã điều động phương tiện vận tải khác đến để đưa những khách đi xe tiếp tục hành trình.

Lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc cho hay, thời gian qua đơn vị tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm xe khách vi phạm, nhất là tình trạng chở quá số người, chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt ẩu nhằm đảm bảo an toàn giao thông.