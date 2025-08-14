Xử phạt 333 triệu đồng xe chở vượt tải trọng

TPO - Ngày 14/8, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã lập biên bản xử phạt 333 triệu đồng đối với xe tải chở hàng hóa vượt gần 430% tải trọng.

Vào lúc 19h20 phút ngày 13/8, trên tuyến đường tránh Đồng Hới, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 22H-004.11 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 22R-004.74.

Chiếc xe tải chở quá tải bị xử phạt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này đã chở hàng vượt trọng tải 429,29% và tải trọng trục xe vượt quá 174,08%. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt tài xế số tiền 53 triệu đồng, xử phạt doanh nghiệp Hợp tác xã vận tải xe Đô Thành (Hà Nội) 280 triệu đồng, tổng số tiền phạt 333 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện hạ tải trọng xe theo quy định.

Đợt cao điểm kiểm tra xử phạt xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm và tập trung tuần tra, kiểm soát mạnh trên tuyến QL 1A, các tuyến đường thường xuyên có xe chở vật liệu xây dựng từ các mỏ khoáng sản để kiểm soát tải trọng ngay khi xuất phát.