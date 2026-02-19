Xe khách chở quá số người quy định bị phạt hơn 52 triệu đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau phản ánh của người dân gửi đến Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử lý xe khách chạy tuyến TPHCM - Nghệ An chở quá số người quy định với tổng mức phạt hơn 52 triệu đồng.

Ngày 19/2, Cục CSGT thông tin về việc xử lý trường hợp một xe khách chở quá số người quy định sau khi người dân phản ánh đến tài khoản Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.

637914675-936068248756494-2487798036867197210-n.jpg
Xe khách bị người dân phản ánh.

Theo Cục CSGT, thực hiện ý kiến chỉ đạo sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tối 18/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã giao Trạm CSGT Ngọc Hồi tổ chức dừng, kiểm tra phương tiện theo nội dung được cung cấp.

Khoảng 19 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác dừng xe khách biển kiểm soát 47H-061.xx của nhà xe “H-P”, chạy tuyến TPHCM – Nghệ An với hành trình dài hơn 300 km.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Phùng Phi L. (SN 1990, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 52 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 45 chỗ (vượt quá 7 người).

638531661-936068292089823-7392912757325635368-n.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra tài xế.

Trạm CSGT Ngọc Hồi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi “Chở quá số người quy định” theo điểm 4, khoản 4 Điều 20 Nghị định 168 của Chính phủ. Đồng thời, doanh nghiệp chủ xe cũng bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm theo khoản 6 Điều 32 Nghị định 168.

Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị phạt 10,5 triệu đồng; chủ xe bị phạt 42 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 52,5 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết, trong 3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết, lực lượng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách như: chở quá số người; chở hàng hóa trên khoang hành khách, nóc xe; chở quá khổ, quá tải; vi phạm tốc độ…

Đồng thời, Cục CSGT đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin vi phạm của xe khách qua fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc các kênh tiếp nhận chính thức để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại sau Tết.

Trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), Cục CSGT đã công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và các Trưởng phòng CSGT toàn quốc.

Theo đó, người dân có thể gọi vào các số điện thoại này để phản ánh vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, ý kiến đóng góp đối với hoạt động của cảnh sát giao thông...

csg1.png
Danh sách số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và các Trưởng phòng CSGT toàn quốc.
Nguyễn Dũng
