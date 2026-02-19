Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhà kho nhà thờ ở TPHCM cháy đỏ rực tối mùng 2 Tết

Nguyễn Dũng
TPO - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ nhà kho của một nhà thờ trên đường số 11, phường Long Bình, TPHCM. Người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy cá nhân để dập lửa nhưng bất thành.

Sáng 19/2, Công an phường Long Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại cụ thể vụ cháy nhà kho một nhà thờ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 19 giờ ngày 18/2 (mùng 2 Tết), lửa bất ngờ bùng phát từ nhà kho của một nhà thờ trên đường số 11, phường Long Bình. Phát hiện nhà kho bị cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy cá nhân để dập lửa nhưng bất thành.

Lửa bốc lên từ nhà kho.

Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân trong khu vực hoảng loạn di dời tài sản ra ngoài đề phòng trường hợp cháy lan.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường số 11 được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường để sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp có người bị mắc kẹt.

Người dân xung quanh khu vực bất lực trước đám cháy.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế và may mắn không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Dũng
