Phường Phúc Lợi giải quyết kịp thời vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công

TP - Năm 2025, phường Phúc Lợi hoàn thành 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, GPMB và giải ngân vốn đầu tư công của phường đạt được những kết quả quan trọng, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Phường Phúc Lợi được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phúc Lợi (thuộc quận Long Biên cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Việt Hưng, Giang Biên, Thạch Bàn, Phúc Đồng (thuộc quận Long Biên cũ) và xã Cổ Bi (thuộc huyện Gia Lâm cũ). Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, phường đã tập trung phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng.

Theo báo cáo, trong năm 2025, phường hoàn thành 12/12, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, chiếm hơn 64% tổng giá trị sản xuất; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm hơn 30%. Thu ngân sách ước đạt 173% dự toán, chi ngân sách đạt gần 100%.

Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi liên tục xuống từng hộ dân lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để đưa ra tháo gỡ kịp thời trong công tác giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, UBND phường đã tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các công trình bức xúc dân sinh. UBND phường giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân đảm bảo rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm; công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất.

Theo thống kê, trên địa bàn phường có 16 dự án GPMB đang triển khai với tổng diện tích khoảng 15,6ha/828 hộ. Lãnh đạo UBND phường cho biết, quá trình triển khai GPMB cũng gặp một số vướng mắc. Cụ thể, vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng (4 dự án); không còn quỹ đất tái định cư; hồ sơ quản lý đất đai trên địa bàn phường còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc rất lớn và phức tạp.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các khó khăn từng bước được tháo gỡ. UBND phường đặt mục tiêu hoàn thành GPMB 10 dự án trong năm 2026. Giai đoạn trung hạn 2025 -2030 dự kiến thực hiện 15 dự án với tổng diện tích GPMB 17,3 ha.

Điểm sáng đầu tư công

Sau khi sắp xếp bộ máy hành chính, UBND phường Phúc Lợi được giao làm chủ đầu tư 51 dự án trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, 26 dự án đã quyết toán, còn lại đã, đang và chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh GPMB, giải ngân vốn đầu tư công được phường xác định là nhiệm vụ then chốt. Để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, UBND phường đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; yêu cầu xây dựng tiến độ giải ngân chi tiết từng tháng cho từng dự án…

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đạt 99-99,5%, thuộc nhóm cao của thành phố. Cụ thể, đến 31/12/2025 giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 1.100 tỷ đồng (93% kế hoạch vốn sau điều chỉnh). Dự kiến 31/01/2026 đạt 1.190 tỷ đồng (99% kế hoạch vốn sau điều chỉnh). Một số dự án triển khai có tỷ lệ giải ngân cao như dự án cải tạo Trường THPT Phúc Lợi, cải tạo Trường tiểu học Sài Đồng, cải tạo Trường Phúc Lợi.

Trong giai đoạn 2026- 2030, dự kiến nhu cầu đầu tư của phường Phúc Lợi khoảng 4.127 tỷ đồng. So với dự kiến các nguồn thu của ngân sách phường theo tỷ lệ điều tiết thì nguồn ngân sách phường chưa thể cân đối. Do đó, UBND phường đề xuất thành phố tiếp tục dành nguồn hỗ trợ mục tiêu hằng năm để thực hiện hỗ trợ các dự án đầu tư trong trường hợp nguồn ngân sách phường, xã không đáp ứng được trong năm kế hoạch. Bên cạnh đó, xem xét cơ chế đặc thù để ngân sách phường được hưởng 100% nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

Theo lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi, năm 2026, phường sẽ tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tiềm năng đất đai, không gian đô thị, phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ gắn với tinh thần “Phúc Lợi quyết - Phúc Lợi làm - Phúc Lợi chịu trách nhiệm”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho mọi hoạt động của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, phường cũng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phương pháp công tác của Đảng ủy phường, nhất là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 trong tình hình mới, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác của tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phường.