Lãnh đạo Hà Nội chúc Tết, kiểm tra tiến độ dự án cầu Tứ Liên, Nhà hát Opera

TPO - Ngày 10/2, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đi thăm, chúc Tết công trường cầu Tứ Liên (phường Hồng Hà), Nhà hát Opera Hà Nội và dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai (phường Tây Hồ) nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sáng 10/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết các đơn vị và kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm đang triển khai tại Thủ đô.

Trong chương trình công tác, ông Thắng đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và kiểm tra công trường dự án cầu Tứ Liên.

Tại công trường cầu Tứ Liên, ông Thắng thăm hỏi tình hình đời sống, điều kiện làm việc của người lao động, đồng thời nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thi công.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại công trường cầu Tứ Liên

Sau khi nghe báo cáo, ông Vũ Đại Thắng ghi nhận tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc xuyên Tết để đưa công trình về đích đúng tiến độ. Lãnh đạo TP cũng đánh giá đây là công trình quan trọng, vì vậy cần thi công an toàn, bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật. "Lãnh đạo Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác, được chăm lo đầy đủ về an sinh xã hội và phúc lợi trong dịp Tết", ông Thắng nói.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đi thăm, chúc Tết các đơn vị và kiểm tra tiến độ dự án Nhà hát Opera Hà Nội và dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai (phường Tây Hồ) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại nhà hát Opera Hà Nội, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đang được triển khai đồng bộ. UBND phường Tây Hồ đã quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để dự án thi công thuận lợi. Bãi đỗ xe Phủ Tây Hồ cũng được phường bàn giao cho chủ đầu tư để có không gian triển khai nhanh, đúng tiến độ. Tập đoàn cũng mời đơn vị tư vấn giám sát là tập đoàn nổi tiếng đến từ Anh để đảm bảo chất lượng dự án. "Dự kiến 18 tháng nữa công trình sẽ hoàn thành", đại diện chủ đầu tư báo cáo.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án nhà hát Opera Hà Nội

Tại dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai, chủ đầu tư cho biết, tổng chiều dài tuyến khoảng 1.260m, điểm đầu từ khu biệt thự Tây Hồ và điểm cuối giao cắt với đường Xuân Diệu. Mặt cắt ngang tuyến dao động từ 20,5m đến 93,6m, bao gồm lòng đường xe chạy, vỉa hè, trục cảnh quan, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và cây xanh. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 552,7 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 391 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh báo cáo tiến độ 2 dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ

Chính quyền phường Tây Hồ đang tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, quyết liệt triển khai thi công nhằm cơ bản hoàn thành công trình trong tháng 6/2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan khu vực ven hồ Tây.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tặng quà, chúc Tết cán bộ thi công trên công trường dự án đường Đặng Thai Mai

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã tặng quà, chúc Tết các cán bộ thi công trên công trường. Ông Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt của chính quyền phường Tây Hồ trong triển khai các dự án trọng điểm. Lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị phường Tây Hồ tiếp tục sát sao, hoàn tất các thủ tục để người dân an tâm di dời, các dự án trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.