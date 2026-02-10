Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Tài năng trẻ
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Thông hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 10/2, hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã thông xe kỹ thuật, xe từ phố Định Công đi Kim Đồng và ngược lại được phép đi qua hầm. Sở Xây dựng cũng đã có phương án phân luồng giao thông để phương tiện đi qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng.

Theo phương án phân luồng của Sở Xây dựng, từ sáng 10/2, phương tiện qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đi hai chiều dưới hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng theo hướng đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại.

Cấm các phương tiện xe thô sơ và người đi bộ, các loại phương tiện có chiều cao quá 4.75 mét đi qua hầm chui, người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định.

z7519757011007-84e7664e0e056842c46654f6a80eef1b.jpg
Hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng thông xe sáng nay.

Tại trung tâm nút giao Kim Đồng - Giải Phóng: Các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng (hướng cầu Ngã Tư Vọng): đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại trung tâm nút để đi Bến xe Giáp Bát, rẽ phải đi đường Kim Đồng.

Các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng (hướng Bến xe Giáp Bát) đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại trung tâm nút và 02 điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng, rẽ trái đi Kim Đồng

Tại điểm mở dải phân cách đường Giải Phóng, cấm phương tiện xe ô tô quay đầu trong giờ cao điểm theo chiều đi Bến xe Giáp Bát; Cấm các phương tiện ô tô quay đầu theo chiều đi Trung tâm thành phố; các phương tiện lưu thông trên đường Kim Đồng: rẽ trái đi Bến xe Giáp Bát và rẽ phải đi cầu vượt Ngã Tư Vọng theo hệ thống biển báo đèn tín hiệu giao thông.

Phương án tổ chức giao thông này chưa áp dụng với đường gom hai bên hầm phía Đầm Hồng do thi công việc thảm mặt đường chưa xong.

Với chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, ngày 6/10/2021 hầm chui Vành đai 2,5 đã được khởi công, hầm có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng và có mục tiêu giảm ùn tắc tại nút giao hiện hữu và hoàn thiện Vành đai 2,5.

Anh Trọng
#hầm chui giải phóng - kim đồng #hầm chui #hầm cơ giới #ban giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục