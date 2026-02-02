Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Thông tin mới về dự án mở rộng trục Quốc lộ 1 từ Lê Duẩn đến Đại Xuyên

Trọng Đảng
TPO - Sau khi dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 1 lên 90 mét được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua chủ trương, hiện UBND thành phố đang giao cho các sở, ban ngành thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ dự án.

Ngày 2/2, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đang cùng với các đơn vị tư vấn, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ pháp lý và hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị để trình thành phố và các cơ quan có trách nhiệm, xem xét phê duyệt.

Theo hồ sơ, dự án có chiều dài 36,3 km, bắt đầu từ đường Lê Duẩn đến xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên cũ). Có 21 phường, xã nằm trong phạm vi dự án, gồm các phường: Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở; các xã: Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư dự án được tính toán sơ bộ khoảng 152.600 tỷ đồng, hình thức đầu tư BT.

tp-3.jpg
Mặt đường QL1 đoạn từ Lê Duẩn đến Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên cũ) đang có chiều rộng mặt cắt ngang 20 - 40 mét và được đề xuất mở rộng đến 90 mét.

Trước đó, tại báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đề nghị trong quá trình triển khai các bước tiếp UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu phương pháp xác định và kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm cư đối với đối tượng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bởi dự án cần đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ban Đô thị đồng thời cũng lưu ý việc khảo sát kỹ thực trạng, xác định rõ nhu cầu tái định cư cụ thể phục vụ dự án; và cập nhật đầy đủ hệ số bồi thường đất ở cho phù hợp để đảm bảo tính khả thi, công bằng, minh bạch và khả năng chi trả kịp thời cho người dân khi thực hiện dự án. Đồng thời đánh giá tác động của dự án đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội, cũng như việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng khi nhà nước thu hồi đất...

Ngoài ra, Ban Đô thị cũng lưu ý rà soát, bổ sung các kịch bản dự báo nhu cầu giao thông trong trường hợp có sự chuyển dịch mạnh sang giao thông công cộng, đặc biệt về khu vực phía Nam Thành phố có các tuyến đường sắt đô thị số 1, 11, 12 được đầu tư, nhằm đánh giá đầy đủ hiệu quả khai thác của phương án mặt cắt ngang 90m, tránh nguy cơ đầu tư dư thừa, kém hiệu quả.

Trọng Đảng
