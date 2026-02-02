Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội thông qua danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, có 2 người tự ứng cử

TPO - Hội nghị hiệp thương lần 2 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 53 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 2 trường hợp tự ứng cử.

Ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai thông tin, ngày 1/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận bàn giao từ Ủy ban Bầu cử thành phố danh sách trích ngang, hồ sơ của 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 248 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

tienphong-22bophieu.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai (giữa) và các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị. Ảnh: HNM.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã rà soát hồ sơ, xem xét khách quan, trên cơ sở các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn của người ứng cử và tiến hành lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Theo đó, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có tổng số 55 người, trong đó: 51 người được phân bổ giới thiệu ứng cử, 4 người tự ứng cử. Về đại biểu HĐND thành phố, tổng số 248 người ứng cử, trong đó: 248 người được phân bổ giới thiệu ứng cử, 0 người tự ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, khách quan, bày tỏ ý kiến về danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Từ đó, hội nghị thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 51 người, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 2 người; danh sách sơ bộ người ứng cử HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII là 248 người.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai tới Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bầu cử thành phố theo đúng quy định.

