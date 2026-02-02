Nữ công nhân tử vong dưới bánh xe đầu kéo container

TPO - Trên đường về nhà, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông trúng. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20h hôm nay (2/2). Thời điểm đó, xe đầu kéo container lưu thông trên đường NE8 hướng từ khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ra đường ĐT.741.

Khi đi đến ngã tư Hòa Lợi thuộc phường Hòa Lợi (TPHCM), xe đầu kéo rẽ phải để vào đường ĐT.741 và xảy ra va chạm với xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển.

Vụ việc khiến người phụ nữ điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, công an địa phương lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định.



Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới bánh trước xe đầu kéo container. Còn xe đạp điện của nạn nhân nằm lọt dưới gầm xe.

Tai nạn xảy ra ở khu vực ngã tư có lưu lượng lớn phương tiện lưu thông khiến giao thông bị ùn ứ.

Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Đến 21h30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân có mặt tại hiện trường cho hay, nạn nhân là công nhân, 35 tuổi, gặp nạn khi đang trên đường về nhà.