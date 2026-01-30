Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tạm giam người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn

Ngọc Văn
TPO - Sau khi uống rượu bia, một người đàn ông tại TP. Huế điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng cho người đi bộ, khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%.

Ngày 30/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Thanh (SN 1992, trú phường Kim Long, TP. Huế) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

thanh-tai-co-quan-cong-an.jpg
Đối tượng Phan Văn Thanh bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi sử dụng rượu bia, Phan Văn Thanh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Văn Thánh, theo hướng từ chùa Thiên Mụ đi Quốc lộ 1. Trong quá trình di chuyển, do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ và không bảo đảm an toàn, xe mô tô do Thanh điều khiển đã xảy ra va chạm với một người dân đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe được xác định lên đến 86%.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe có nồng độ cồn trong máu và chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế hiện tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn
