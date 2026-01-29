Tiếp tục điều tra sai phạm của 17 bị cáo vụ tiêu cực trong lập hồ sơ xử lý người sử dụng ma túy

TPO - Liên quan vụ sai phạm, tiêu cực trong việc lập hồ sơ xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy, TAND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu tiếp tục điều tra, làm rõ.

TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát cùng cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong quá trình lập hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TPHCM.

Vụ án này theo dự kiến, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 29/1 với tổng cộng 17 bị cáo. Tuy nhiên toà đã ra quyết định trả hồ sơ.

Theo nội dung vụ án, trong quá trình kiểm tra hồ sơ hủy quyết định quản lý người nghiện ma túy và hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Công an TPHCM phát hiện một số cán bộ, chiến sĩ cấu kết với các đối tượng bên ngoài để thực hiện hành vi sai phạm.

Cụ thể, các cán bộ chiến sĩ nói trên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, can thiệp trái pháp luật vào quy trình xử lý hồ sơ, giúp nhiều người nghiện ma túy không phải chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Bị cáo Phạm Trần Ngọc Thanh (cựu cán bộ Công an phường 11, quận Gò Vấp cũ) được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, Thanh đã làm trái công vụ, trực tiếp liên hệ để nhờ xác nhận khống nơi cư trú cho một số đối tượng, qua đó giúp họ né tránh việc bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Võ Anh Vũ, Nguyễn Bá Nhất, Ngô Ngọc Khương, Huỳnh Đức Phương, Võ Thanh Mến và Lê Hoàng Dan do nể nang, quen biết, dù biết các đối tượng không thực tế cư trú tại địa phương nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoặc trực tiếp xác nhận khống vào các giấy tờ liên quan, nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Các bị cáo: Thanh, Vũ, Nhất, Dan, Khương, Phương và Mến bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.