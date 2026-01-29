Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cảnh sát tập kích bản doanh đường dây lừa đảo tại Campuchia và các 'chi nhánh' tại Việt Nam

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triệt phá một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng (Campuchia).

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, kết bạn, tạo lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do chúng tự lập, sau đó chiếm đoạt.

25945.jpg
Tòa nhà thuộc Khu tự trị của người Trung Quốc (xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia) nơi các đối tượng ẩn náu để hoạt động phạm tội. Ảnh: Tống Huệ.

Xác định đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh. Ngày 16/11/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia thành lập 5 tổ công tác với khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt triển khai phá án tại Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Tại Campuchia, tổ công tác đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia đột kích một tòa nhà tại xã Krabau, bắt giữ 47 đối tượng, gồm 5 người nước ngoài và 42 người Việt Nam. Trong số này có Lê Đình Hùng (sinh năm 1989, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), được xác định là đối tượng cầm đầu, cùng nhiều đối tượng giữ vai trò cốt cán. Lực lượng chức năng thu giữ 20 máy tính và 20 điện thoại di động các loại.

Cùng thời điểm, các tổ công tác trong nước đã triệu tập 7 đối tượng từng tham gia hoạt động trong băng nhóm để đấu tranh, làm rõ, gồm 5 đối tượng tại Lào Cai, 1 đối tượng tại Lạng Sơn và 1 đối tượng tại Quảng Ngãi.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, băng nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính trên 300 tỷ đồng.

25946.jpg
Các đối tượng và tang vật sau khi được trao trả tại Việt Nam. Ảnh: Tống Huệ.

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Đạt
#Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia #Hoạt động tội phạm mạng #Chiếm đoạt tài sản lớn #Hợp tác Việt Nam - Campuchia #Bắt giữ đối tượng chủ mưu #Triệt phá băng nhóm lừa đảo #Xử lý hình sự tội phạm mạng #Phòng chống lừa đảo qua mạng #Phát hiện và bắt giữ phạm nhân #Tăng cường phối hợp lực lượng chức năng

Xem thêm

Cùng chuyên mục