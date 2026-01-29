Cảnh sát tập kích bản doanh đường dây lừa đảo tại Campuchia và các 'chi nhánh' tại Việt Nam

TPO - Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triệt phá một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng (Campuchia).

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, kết bạn, tạo lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do chúng tự lập, sau đó chiếm đoạt.

Tòa nhà thuộc Khu tự trị của người Trung Quốc (xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia) nơi các đối tượng ẩn náu để hoạt động phạm tội. Ảnh: Tống Huệ.

Xác định đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh. Ngày 16/11/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia thành lập 5 tổ công tác với khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt triển khai phá án tại Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Tại Campuchia, tổ công tác đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia đột kích một tòa nhà tại xã Krabau, bắt giữ 47 đối tượng, gồm 5 người nước ngoài và 42 người Việt Nam. Trong số này có Lê Đình Hùng (sinh năm 1989, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), được xác định là đối tượng cầm đầu, cùng nhiều đối tượng giữ vai trò cốt cán. Lực lượng chức năng thu giữ 20 máy tính và 20 điện thoại di động các loại.

Cùng thời điểm, các tổ công tác trong nước đã triệu tập 7 đối tượng từng tham gia hoạt động trong băng nhóm để đấu tranh, làm rõ, gồm 5 đối tượng tại Lào Cai, 1 đối tượng tại Lạng Sơn và 1 đối tượng tại Quảng Ngãi.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, băng nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính trên 300 tỷ đồng.

Các đối tượng và tang vật sau khi được trao trả tại Việt Nam. Ảnh: Tống Huệ.

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.