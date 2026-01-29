Bộ Công an hướng dẫn cách nhận diện lừa đảo dịp Tết Nguyên Đán 2026

TPO - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, Bộ Công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách du lịch và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa với các thủ đoạn của tội phạm, tập trung thực hiện tốt một số nội dung dưới đây.

Thứ nhất, thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo, cảnh báo từ cơ quan Công an, ngân hàng và các cơ quan báo chí chính thống để kịp thời nắm bắt phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; nâng cao nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và gia đình; đồng thời nắm rõ quy trình, cách thức tố giác tội phạm theo quy định.

Ảnh minh hoạ.

Thứ hai, kiểm tra kỹ nguồn gửi thư điện tử, tin nhắn; tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc hoặc mở các tệp đính kèm đáng ngờ. Việc quản lý, xử lý thông tin đặt phòng, thanh toán dịch vụ cần được thực hiện trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của các nền tảng uy tín.

Thứ ba, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên thiết bị có liên kết với tài khoản ngân hàng; không công khai thông tin cá nhân trên không gian mạng; không quét mã QR, không truy cập đường link khi chưa được xác minh rõ ràng; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dưới mọi hình thức.

Thứ tư, khi lựa chọn dịch vụ du lịch, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị cung cấp, ưu tiên các doanh nghiệp lữ hành uy tín, có giấy phép hoạt động hợp pháp; đồng thời nâng cao cảnh giác đối với hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán có dấu hiệu bất thường hoặc được gửi từ địa chỉ thư điện tử cá nhân, không chính thống.

Thứ năm, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc không may trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.