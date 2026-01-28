Phát hiện kho xúc xích, chả mực không rõ nguồn gốc ở Móng Cái

TPO - Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra, phát hiện một kho chứa lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại phường Móng Cái 1.

Theo đó, hồi 8h00 ngày 9/1/2026, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại số 8 phố Phan Đình Phùng, phường Móng Cái 1 do Lê Hải Minh (SN 2001, đăng ký thường trú thôn 11, đặc khu Vân Đồn, hiện ở số 8 Phan Đình Phùng) làm chủ.

Toàn bộ số tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa tổng cộng 3.790kg thực phẩm các loại, gồm 2.506kg xúc xích (đóng trong 110 thùng carton, quy cách 600g x 21 gói/thùng) và 1.284kg thực phẩm khác như chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo… (đóng trong 133 thùng carton). Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hải Minh khai nhận số thực phẩm trên có trị giá khoảng 217 triệu đồng, do bản thân trực tiếp mua, thu gom từ nhiều người tại các chợ trên địa bàn thành phố Móng Cái cũ, sau đó vận chuyển về kho tập kết để chờ thời điểm cận Tết, khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đưa ra thị trường bán kiếm lời. Cơ quan chức năng cũng xác định Minh chưa được cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.