Bắt hai đối tượng thực hiện 500 vụ lừa đảo bán máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp

TPO - Lập các tài khoản mạng xã hội để rao bán máy nông nghiệp, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền đặt cọc mua máy của khoảng 500 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm lừa đảo, bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Lam (27 tuổi, trú tại xã Phú Túc, Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (31 tuổi, trú tại xã Lương Phú, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Phan Văn Giỏi và Nguyễn Hoàng Lam

Theo cơ quan điều tra, nhận thấy Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H (tên công ty được viết tắt, địa chỉ tại phường Dĩ An, TP.HCM) chuyên mua bán các loại máy móc nông nghiệp có uy tín, Phan Văn Giỏi và Nguyễn Hoàng Lam đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube mang tên “Cty TNHH Ql Captrade N.B.V.H” (tên gần giống với tên công ty hợp pháp). Sau đó, các đối tượng lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính công ty trên để viết bài, đăng quảng cáo bán lại với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trên thị trường.

Đồng thời, để tăng lòng tin của khách hàng, các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý. Khi người dân có nhu cầu và liên hệ mua, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng, giấy phép kinh doanh giả để tạo sự tin tưởng.

Sau đó, đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng “rác” (tài khoản ngân hàng không chính chủ do các đối tượng mua trên mạng) do đối tượng chỉ định.

Hình ảnh sản phẩm trên trang mạng do các đối tượng làm giả để lừa đảo khách hàng

Ngay sau khi tiền được chuyển, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.

Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long và phối hợp với Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc của tỉnh Vĩnh Long tiến hành triệu tập, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Lam và Phan Văn Giỏi.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ, tương ứng với trên 500 người bị hại để chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.